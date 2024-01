Frisch Auf Göppingen holt dänischen Rückraumspieler

Jetzt ist es offiziell: Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen verpflichtet einen vielversprechenden dänischen Rückraumspieler.

In Folge des Abgangs von Nationalspieler Sebastian Heymann war der Sportliche Leiter der Göppinger, Christian Schöne, gefordert, auf der Königsposition Ersatz für die Zukunft zu finden. Der 21-jährige Rechtshänder Victor Klöve wechselt im Sommer zu Frisch Auf und hat einen Zwei-Jahres-Vertrag bei den Grün-Weißen unterschrieben. Vor einer Woche hatten wir bereits über den bevorstehenden Wechsel Klöves berichtet.

Victor Klöve spielt derzeit auf Leihbasis beim schwedischen European-League-Teilnehmer IFK Kristianstad. Der Stammverein des ehemaligen dänischen Jugend-Nationalspielers ist der dänische Top-Klub und Champions-League-Teilnehmer Aalborg Handball. IFK Kristianstad war daran interessiert, den Rückraumspieler über die laufende Saison hinaus an sich zu binden.

"In den Wechsel- und Leihmodalitäten war neben einer eigentlich vorgesehenen Rückkehr nach Aalborg aber auch die Alternative enthalten, dass sich Victor Klöve für einen anderen Wechsel entscheiden kann", so die Göppinger. Für diesen Wunsch zu einem Wechsel nach Deutschland und zu Frisch Auf entschied er sich jetzt.

"Es ist uns gelungen, mit Victor Klöve ein sehr vielversprechendes Rückraumtalent zu verpflichten. Er erfüllt das Profil eines kompletten Spielers, der sowohl im Angriff als auch im Abwehrmittelblock über großes Potenzial verfügt. Wir sind von seinen Entwicklungsmöglichkeiten absolut überzeugt und freuen uns auf einen Spieler mit guter Mentalität, der gut ins Team passen wird", sagt Christian Schöne.

Klöve: Möchte an frühere Erfolge anknüpfen

Victor Klöve: "Ich habe mich für einen Wechsel zu Frisch Auf Göppingen entschieden, weil ich die Vereinsgeschichte mit den zugehörigen Erfolgen kenne und sich daraus eine erfolgsorientierte Mentalität ablesen lässt, die zu meiner Einstellung passt."

Er fügt hinzu: "Ich bin mir sicher, dass der Verein auf einem guten Weg zurück zu dieser Spielstärke ist, um an diese Erfolge anzuknüpfen. Dazu möchte ich meinen Beitrag leisten. Zudem habe ich mit meinen eigenen Augen gesehen, welche phantastische Heim-Atmosphäre bei den Spielen in der EWS Arena herrscht und ich kann es kaum erwarten, zusammen mit meinen neuen Teamkollegen vor den tollen Frisch Auf-Fans zu spielen."

Aalborgs Geschäftsführer Jan Larsen erklärt: "Wir halten Victor nach wie vor für eines der größten dänischen Talente im Rückraum." Aber man habe im vergangenen Sommer erkennen müssen, dass es für Klöve "noch ein weiter Weg ist, um auf dieser Position regelmäßige Spielzeit in unserer Liga-Mannschaft zu bekommen."

"Deshalb haben wir im letzten Sommer beschlossen, dass das Beste für Victors weitere Entwicklung eine Ausleihe an das schwedische Kristianstad ist, wo er sich in dieser Saison mit tollem Spiel und starken Leistungen noch gesteigert hat", so Larsen.

Aalborg: "Wollen dem nicht im Wege stehen"

Er fügt hinzu: "So etwas wird auch im Ausland wahrgenommen, und als Frisch Auf Göppingen ein Angebot machte, wollte Victor unbedingt den nächsten Schritt in seiner Karriere machen und dauerhaft in die starke deutsche Bundesliga wechseln. Dem wollen wir nicht im Wege stehen und wünschen Victor daher alles Gute für seine weitere Karriere im Ausland - und wer weiß, ob der Weg nicht später noch nach Aalborg führt."

Victor Klöve sammelte in seiner Zeit bei Aalborg HB bereits erste Champions-League-Erfahrung. Aufgrund der großen Konkurrenz auf seiner Position kam es zum Wechsel nach Schweden, der ihm wesentlich mehr Spielanteile einbrachte, die seiner sportlichen Entwicklung gut tun. In der schwedischen Liga liegt Kristianstad derzeit auf Platz 8 und Victor Klöve steuerte dazu 43 Treffer bei.

In der European League traf er 26 Mal, konnte aber - zusammen mit seinen Mannschaftskollegen - das Ausscheiden nach der Gruppenphase angesichts der schweren Gruppe mit den Rhein-Neckar Löwen, HBC Nantes und Benfica Lissabon nicht verhindern. "Neben seinen Fähigkeiten im Angriff besticht der großgewachsene Handballer auch durch seine Defensivqualitäten im Abwehr-Innenblock", so Frisch Auf.