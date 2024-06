Frisch Auf Göppingen gibt Auftaktgegner bekannt

Während die Handball Bundesliga den offiziellen Spielplan für die nächste Saison der Handball Bundesliga noch nicht veröffentlicht hat, hat Frisch Auf Göppingen seine ersten Gegner bestätigt. Zum Auftakt empfangen die Göppinger den HSV Hamburg.

"Zum Auftakt empfängt FRISCH AUF! nämlich am ersten Spieltag gleich den HSV Hamburg, der sich nach vorheriger Lizenzverweigerung erst über das Schiedsgericht in die Liga zurück gerettet hat. Dieses erste FRISCH AUF!-Heimspiel der Saison 2024/2025 findet zwischen dem 05. und 08. September in der EWS Arena statt", erklärt der Verein auf seiner Homepage.

Dort heißt es weiter: "Am zweiten und dritten Spieltag folgen die Auswärtsspiele in Kiel (12.-15.09.) und in Flensburg (19.-22.09.), bevor zwischen dem 26. und 29. September die TSV Hannover-Burgdorf in der EWS Arena gastiert." Offiziell bestätigt durch die Handball Bundesliga sind diese und weitere Ansetzungen für die neue Saison bislang allerdings noch nicht.

Sieben Neuzugänge

Für Frisch Auf Göppingen steht unterdessen ein Umbruch an, mit Ben Matschke kommt ein neuer Trainer und mit Tibor Ivanisevic, Ymir Gislason, Ludvig Hallbäck, Ludvig Jurmala, Victor Klöve, Rutger ten Velde und Oskar Sunnefeldt gleich sieben externe Neuzugänge.

"Zudem rücken Elias Newel und Julian Buchele auf und Oskar Neudeck ist nach lange Reha zum Ende der Saison endlich wieder einsatzbereit gewesen", so der Verein, der zudem vermeldet, dass "schon fast so viele Dauerkarten wie im Vorjahr verkauft" wurden.

