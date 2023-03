Frisch Auf Göppingen erreicht Viertelfinale der European League

Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen steht im Viertelfinale der European League - genauso wie die Füchse Berlin und die SG Flensburg-Handewitt.

Die Göppinger Mannschaft von Trainer Markus Baur gewann am Dienstag in der Göppinger EWS-Arena das Achtelfinal-Rückspiel der European League gegen den isländischen Rekordmeister Valur Reykjavik mit 33:31 (18:15).

Nachdem Frisch Auf schon das Hinspiel vor einer Woche in Reykjavik mit 36:29 für sich entschieden hatte, war das Weiterkommen in eigener Halle nie in Gefahr.

Bester Werfer des viermaligen Siegers im EHF-Pokal, dem Vorgängerwettbewerb der European League, war Tobias Ellebaek mit neun Toren.

Auch die Füchse Berlin sowie die SG Flensburg-Handewitt stehen im Viertelfinale, geschlossen damit drei deutsche Klubs. Eine Woche nach jeweils überzeugenden Auswärtssiegen in den Achtelfinal-Hinspielen fuhr das Trio auch zu Hause ungefährdete Siege ein. Die Partien der nächsten Runde auf dem Weg zum Final Four in Flensburg finden am 11. und 18. April statt.

Gegner aus Spanien, Kroatien und der Schweiz warten

Bundesliga-Tabellenführer Berlin ließ nach dem 28:23 im Hinspiel beim dänischen Klub Skjern Handbold auch beim 38:32 (21:18) in der Max-Schmeling-Halle nichts anbrennen. Früher am Abend hatte bereits Flensburg nach dem Offensivspektakel im Hinspiel bei Benfica Lissabon (39:26) auch das Rückspiel mit 33:28 (19:16) gewonnen.

In der Runde der besten Acht treffen die Norddeutschen auf den spanischen Vertreter BM Granollers, Göppingen bekommt es mit dem kroatischen Vizemeister RK Nexe Nasice zu tun, die Füchse messen sich mit dem Schweizer Meister Kadetten Schaffhausen.

Statistiken:

FA Göppingen - Valur Reykjavik 33:31 (18:15)

Tore: Malus (6), Ellebäk (5), Schiller (5/2), Kozina (4), Blagotinsek (3), Andersen (2), Hermann (2), Sarac (2), Goller (1), Gulliksen (1), Heymann (1), Kneule (1) für Göppingen

T. G. Jonsson (11), Magnusson (4), Oskarsson (4/2), V. Stefansson (3), Valencia (3), F. Stefansson (2), Gislanson (1), A. Jonsson (1), Palsson (1), Svölu Baldursson (1) für Reykjavik

Zuschauer: 3400

Hinspiel: 27:27

Füchse Berlin - Skjern Handbold 38:32 (21:18)

Tore: Weber (8/5 Siebenmeter), Andersson (7), Gidsel (4), Holm (4), Marsenic (4), Wiede (4/1), Vujovic (3), Darj (1), Freihöfer (1), Langhoff(1), Lichtlein (1) für Berlin

Bergholt (11), Jönsson (6/4), Pettersen (5), Tangen (4), M. Rasmussen (3), J. T. B. Rasmussen (2), Norlyk (1) für Skjern

Zuschauer: 4524

Hinspiel: 28:23

SG Flensburg-Handewitt - Benfica Lissabon 33:28 (19:15)

Tore: Soegard Johannessen (6), Golla (5), Mensing (5), Moeller (4), Einarsson (3), Jakobsen (3/2 Siebenmeter), Pedersen (3), Hald Jensen (2), Hansen (1), Roed (1) für Flensburg

Grigoras (5), Bingo (3), Borges Hernandez (3), Borges Silva Semedo (3), Moreira (3), Moreno (3), Izquierdo Labayen (2), Rahmel (2), Djordjic (1/1), Garcia Barcelo (1), Kljun (1), Martins (1) für Lissabon

Zuschauer: 3364

Hinspiel: 39:26