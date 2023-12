Frisch Auf Frauen verlieren Kapitänin zum Saisonende

Frisch Auf Göppingen muss ab dem Sommer auf Kapitänin Anne Bocka verzichten. Die Torhüterin hat sich dazu entschieden ihre Karriere zu beenden. "Ich habe nach wie vor große Freude am Handballspielen. Sollte uns die Meisterschaft gelingen, würde das die Karriere krönen. Einen besseren Abschied könnte ich mir gar nicht vorstellen", erklärt Bocka in einer Vereinsmitteilung.

Die in Ulm geborene Bocka spielte zunächst ab ihrem 13. Lebensjahr beim Thüringer HC, wo sie auch 2010 in der Bundesliga debütierte. Im selben Jahr zog sie weiter zu den Trierer Miezen, wo sie über die 2. Mannschaft fester Bestandteil der Bundesligamannschaft wurde. Zusätzlich verfügte sie in der Saison 2012/13 über ein Zweitspielrecht für die Roude Leiw Bascharage. Der Klub aus Luxemburg nahm damals an der 3. Liga in Deutschland teil

2013 folgte der Wechsel zum damaligen Zweitligisten TV Nellingen, mit den Schwaben Hornets schaffte sie 2016 den Aufstieg in die 1. Handball Bundesliga Frauen und ging dann 2018 zur HSG Bad Wildungen Vipers. Die Kurstädterinnen verließ sie vor vier Jahren und machte auch den Abstieg in die 2. HBF mit.

Die 30-Jährige will nach Vereinsangaben den Fokus auf eine berufliche Neuorientierung und ihr Privatleben legen. "Wir hätten sehr, sehr gerne mit Anne weitergearbeitet. Sie ist eine absolute Führungsspielerin und eine erstklassige Torhüterin, die Woche für Woche abliefert und derzeit sich in bestechender Form befindet", wird die Sportliche Leiterin Birute Schaich in einer Vereinsmitteilung zitiert.

"Es ist ein herber Verlust für uns, aber durch Annes frühzeitiges Kommunizieren herrscht Klarheit für beide Seiten, was es uns ermöglicht, in Ruhe und ohne Hektik auf die Suche nach einer Nachfolgerin zugehen", erklärte Trainer Nico Kiener. Die zweite Torhüterin Petra Hlogyik besitzt noch einen Vertrag für die nächste Spielzeit.