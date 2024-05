Frisch Auf Frauen schnappen sich deutsches Linkshänder-Talent

Nach dem praktisch feststehenden Aufstieg in die 1. Handball Bundesliga Frauen hat sich Frisch Auf Göppingen eins der Toptalente im deutschen Handball gesichert. Linkshänderin Lara Däuble wird ab dem Sommer für die Grün-Weißen auflaufen.

Lara Däuble wurde am 12. September 2006 geboren und ist auf beiden Linkshänderpositionen heimisch. Die 17-Jährige gehört dem Elitekader des Deutschen Handballbunds an.

Däuble ist ein Urgestein der SG Schozach-Bottwartal, begann beim Stammverein TGV Eintracht Abstatt 1842. Zusätzliche Erfahrung sammelt das Talent beim SV Salamander Kornwestheim, mit dem sie am Wochenende um die Deutsche Meisterschaft der weiblichen A-Jugend kämpft. 80/21 Saisontore hat sie in den bisherigen zehn Saisonspielen erzielt.

Mit der SGSB spielte Däuble schon vergangene Saison in der 2. Handball Bundesliga Frauen, konnte dem Team damals zwei Tage vor ihrem 16. Geburtstag die ersten beiden Punkte auf der Bundesligalandkarte bescheren. Der Abstieg war nicht zu verhindern, aktuell kämpft der Club aber auch um die Rückkehr ins Unterhaus. Däuble hat 20/9 Tore für die SGSB erzielt, von 49 insgesamt. Schon in der regulären Saison konnte sie 196/49 Treffer in der 3. Liga Süd erzielen.

Ganz verzichten muss Schozach-Bottwartal auf seine Vereinslegende nicht. "Lara wird ihrer SGSB auch weiter die Treue halten und mittels einem Zweitspielrecht so viele Spiele im roten SG-Trikot absolvieren wie möglich. Dies erfolgt in enger Abstimmung mit Frisch-Auf Göppingen", teilt man in einer Vereinsmitteilung mit.