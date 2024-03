Frisch auf Frauen bedauern Abgang von Toptorjägerin

Die Göppinger Zweitliga-Handballerinnen müssen in der neuen Saison auf die Dienste ihrer Toptorschützin verzichten. Linksaußen Selina Kalmbach schließt sich zur neuen Saison einem Erstligisten an.

Nach zwei Jahren bei den FRISCH AUF Frauen hat sich die Außenspielerin für den Wechsel zum benachbarten Erstligisten TuS Metzingen entschieden, die gestern neben Selina Kalmbach zwei weitere Neuzugänge vermeldeten. Damit verliert das Team von Trainer Nico Kiener seine beste Werferin. Mit 89 Treffern (davon 33 Siebenmeter) führt Selina Kalmbach das interne Ranking vor Sina Ehmann (81) und Luisa Scherer (76) an.

"Wir hätten die Zusammenarbeit mit ihr sehr gerne fortgeführt, obwohl wir in Sarah Irmler und Lea Watzl zwei weitere Spielerinnen für diese Position haben. Selina hat sich unheimlich toll entwickelt. Am Anfang nach ihrem Wechsel aus Neckarsulm wurde sie von einer Verletzung noch etwas ausgebremst, aber danach hat sie sich kontinuierlich gesteigert und unser Spiel mit ihren Toren bereichert. Wir hoffen, dass wir sie am Ende der Runde mit dem Aufstieg verabschieden dürfen und es dann ein Wiedersehen in der neuen Spielzeit in der 1. Liga gibt", bedauert die Sportliche Leiterin Birute Schaich den Wechsel.

Die 25-Jährige freut sich auf die neue Herausforderung im Oberhaus. "Die Zeit in Göppingen werde ich immer in schöner Erinnerung behalten, insbesondere die wahnsinnig tolle Atmosphäre in der EWS Arena dank unserer tollen Zuschauer. Ich bin unglaublich dankbar für die vergangenen zwei Jahre bei Frisch Auf. Dort durfte ich nicht nur meine Fähigkeiten als Handballspielerin weiterentwickeln, sondern wurde auch mit viel Verantwortung betraut. Die Unterstützung des Teams und der Trainer hat maßgeblich zu meinem persönlichen und sportlichen Wachstum beigetragen", betont die Flügelspielerin.

Der nächste Schritt

"Der Schritt in die Bundesliga gibt mir die Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln und mein Spiel auf die nächste Stufe zubringen. Ich freue mich darauf, mich und meine Fähigkeiten künftig in der höchsten deutschen Spielklasse zu beweisen.", blickt Kalmbach voller Erwartung auf die neue Saison.

Kalmbach ist damit der vierte Abgang der Frisch Auf Frauen nach Torhüterin Anne Bocka sowie den Rückraumspielerinnen Pascale Wyder und Louisa Wolf, die alle drei ihre Laufbahn beenden werden. Als Neuzugänge stehen Torhüterin Celina Meißner vom VfL Waiblingen, Rückraumspielerin Ann Kynast (HSG Blomberg-Lippe) und Außenspielerin Gianina Bianco von den Kurpfalz Bären Ketsch fest.