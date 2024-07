Frings im Interview: "Spanien war 2008 im Zenit - da sehe ich sie heute noch nicht"

2006 erlebte Torsten Frings (47) als einer der Anführer die Heim-WM in Deutschland, 2008 war der Mittelfeldmann bei der 0:1-Niederlage im EM-Finale gegen Spanien dabei. Im kicker-Interview vergleicht der Ex-Nationalspieler und Fußballlehrer die Heimturniere und die Duelle mit dem deutschen Viertelfinalgegner.

kicker: Deutschland hat seit 36 Jahren, ausgerechnet seit der letzten Heim-EM 1988, kein Turnierspiel gegen Spanien mehr gewonnen. Weshalb ist der Kontrahent vom Freitag der deutsche Angstgegner?

Frings: Für mich ist Spanien gar kein Angstgegner, zumindest nicht in psychologischer Hinsicht.

Woran liegt die Serie dann?

Aus meiner Sicht sind es in allererster Linie sportliche Gründe. Spanien hat in den zurückliegenden Dekaden einfach immer sehr gute Mannschaften gehabt. Das war bei unserem verlorenen Finale vor 16 Jahren so, und das gilt auch jetzt wieder.

Das 0:1 liest sich im Nachhinein knapper als das Spiel tatsächlich war. Torsten Frings über das EM-Finale 2008

Im EM-Finale von Wien fehlte ein Tor. Schmerzt die Erinnerung noch?

Natürlich ist eine Final-Niederlage ein schmerzhafte Erinnerung, aber wir müssen ehrlich sein: Das 0:1 liest sich im Nachhinein knapper als das Spiel tatsächlich war. Wir hatten eigentlich keine Mittel gegen sie, hatten kaum klare Torchancen. Es war eine verdiente Niederlage. Spanien war damals wie heute sehr eingespielt und gut aufeinander abgestimmt. Aber ich sehe auch einen Unterschied zu damals.

Welchen?

Spanien war 2008 im Zenit. Da sehe ich sie heute noch nicht. Sie haben viel Talent, aber sie sind auch verwundbar. Deshalb sehe ich am Freitag keinen Favoriten. Es wird ein offenes Spiel, die Chancen stehen 50 zu 50.

Worauf kommt es aus Ihrer Sicht an?

Die Qualitäten der Spanier sind für jeden ersichtlich, sie sind stark im Zentrum, dazu wird es natürlich darauf ankommen, die überragenden Flügelstürmer Lamine Yamal und Nico Williams in den Griff zu bekommen, immer wieder zu doppeln, um Tempo rauszunehmen. Aber es sollte in der Spielvorbereitung nicht nur um Spanien gehen.

Das bedeutet?

Die deutsche Mannschaft darf auch die eigenen Qualitäten nicht vernachlässigen, auch wir haben die Klasse, mutig nach vorn zu spielen. Julian Nagelsmann hat bisher eine richtig gute Balance gefunden im Coaching und bei der Vorbereitung, und es wäre aus meiner Sicht jetzt ein Fehler, zum Beispiel auf Dreierkette umzustellen, um die spanischen Flügel zu stoppen. Gerade mit dem Heimvorteil wäre es das falsche Signal. Wir dürfen uns nicht verstecken und müssen versuchen, sie zu verwunden.

Die Atmosphäre ist nicht wirklich vergleichbar. Torsten Frings über die Heim-WM 2006 und die Heim-EM 2024

Sie sprechen den Heimvorteil an, haben 2006 die WM im eigenen Land erlebt. Wieviel Sommermärchen steckt in diesem Turnier?

Die Euphorie im Land kann ein ganz wesentlicher Faktor sein, ich finde aber, dass die Atmosphäre nicht wirklich vergleichbar ist.

Weshalb nicht?

Das fängt mit den verschiedenen Kulturen an, die bei der WM einfach unser Land geprägt haben: die Afrikaner, die Südamerikaner, das habe ich als sehr besonders empfunden. Genauso das Wetter: Alles spielte sich vor 18 Jahren draußen ab, es war ein unglaublicher Sommer. Bis jetzt ist das Wetter geradezu katastrophal, auch das macht es anders. Was dagegen vergleichbar ist, ist die Unterstützung für die Nationalmannschaft. Es ist spürbar, dass wir eine Fußballnation sind, die nur darauf wartet, dass der Funke überspringt.

2006 war der besondere Moment das Tor von Oliver Neuville zum 1:0-Sieg gegen Polen in der Nachspielzeit des zweiten Gruppenspiels …

Ja, die Stimmung war auch vorher schon gut, aber das war wie eine Raketenzündung. Wir haben das als Mannschaft extrem gespürt, es hat uns getragen. Du bist als Spieler zwar auf gewisse Weise abgeschottet und voll fokussiert, dennoch bekommst du diese Unterstützung mit. Und die nehme ich auch jetzt wahr: Die Stimmung im gesamten Land hat sich gegenüber der Nationalmannschaft seit den starken Länderspielen im März zunächst ganz langsam und zuletzt rasant gedreht.

Kann das zum Faustpfand werden?

Ja, absolut. Das Gefühl, dass ein ganzes Land hinter dir steht, setzt bei einem Heimturnier ungeahnte Kräfte frei. Das kann sich auch am Freitag auswirken.