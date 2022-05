Frimpongs Saisonfinale - Maloche statt Mexiko

Beim 4:2-Sieg bei 1899 Hoffenheim war Jeremie Frimpong überraschend im Leverkusener Aufgebot aufgetaucht. Doch spielen kann der Rechtsverteidiger auch am Samstag gegen Freiburg nicht. Vielmehr steht für ihn nach dem Saisonfinale noch eine harte Woche an.

Wettkampfmäßig Fußball spielen darf der niederländische U-21-Nationalspieler, der Mitte März beim 0:1 gegen den 1. FC Köln einen Syndesmoseriss erlitten hatte, noch gar nicht. Auch am Mittwoch absolvierte Jeremie Frimpong nur den ersten Teil der Einheit mit dem Team, um danach individuell an seiner Fitness zu arbeiten.

Frimpong-Einsatz ausgeschlossen

"Er ist noch gar nicht für Zweikämpfe freigegeben", erklärt Trainer Gerardo Seoane, der folglich auch einen Einsatz des Abwehrspielers am Samstag gegen den SC Freiburg genauso ausschließt wie den von Flügelstürmer Karim Bellarabi, der nach einer Muskelverletzung ein individuelles Training absolvierte.

Frimpong, der in der Vorwoche mit ersten vorsichtigen Schritten auf den Trainingsplatz zurückgekehrt war, sollte in Sinsheim nur wieder das Gefühl bekommen, Teil der Mannschaft zu sein. Von dieser wird der pfeilschnelle Offensivverteidiger in der kommenden Woche nämlich wieder getrennt sein. Wenn sich Lukas Hradecky und Co. mit Bayer 04 auf eine sechstägige Mexiko-Reise begeben, steht für den Flügelflitzer harte Maloche in Leverkusen an, um den Rückstand nach seiner Verletzung aufzuarbeiten. "Jeremie wird nicht mit nach Mexiko fliegen, sondern hier trainieren", so Seoane.

Auch Demirbay "fraglich"

Frimpong wird gegen Freiburg also nicht spielen. Ob Kerem Demirbay gegen den Tabellenfünften mitwirken kann, ist noch offen. Der Mittelfeldspieler laboriert immer noch an einer Kapselverletzung am Zeh, die er sich beim 4:1-Sieg in Fürth zugezogen hat. "Sein Einsatz ist fraglich", erklärt der Trainer.

Inwieweit der eine oder andere Spieler aus der zweiten Reihe am Samstag seine Chance bekommt, lässt der Schweizer offen. "Wir gehen das Spiel ganz normal an", betont er, schränkt aber aufgrund der erreichten Qualifikation für die Champions League ein: "Es ist klar, dass sich irgendetwas verändert hat, weil wir durch sind. Aber wir wollen ein gutes Spiel machen."

Torhüterfrage offen - Palacios in der Startelf?

Dabei ist es durchaus denkbar, dass Akteure wie Mittelfeldspieler Exequiel Palacios, der in Sinsheim als Joker überzeugte und die Wende entscheidend mit einleitete, mal wieder ein Startelf-Chance bekommen. Mitchel Bakker könnte statt des in Sinsheim schwachen Piero Hincapie links verteidigen. "Wir haben in alle Spieler Vertrauen, die da sind", sagt Seoane, "es ist möglich, dass es den einen oder anderen Wechsel geben kann."

Auch der Einsatz eines Ersatztorhüters, Andrej Lunev oder Lennart Grill, scheint möglich. Die Nummer 1, Lukas Hradecky, wird Bayer 04 mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit über das derzeitige Vertragsende im Sommer 2023 hinaus erhalten bleiben. Simon Rolfes bestätigt, dass eine Übereinkunft unmittelbar bevorsteht. "Es ist noch nicht final geschehen", sagt der Sportdirektor, "aber ich gehe davon aus, dass wir uns einigen."