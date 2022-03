Frimpong winkt Oranje-Debüt - gegen Deutschland?

Er ist der Aufsteiger der Saison bei Bayer 04 Leverkusen. Und jetzt hat auch Nationaltrainer Louis van Gaal die guten Leistungen des Niederländers gewürdigt. Jeremie Frimpong steht im vorläufigen Aufgebot der Elftal für die Länderspiele Ende März.

Als Jeremie Frimpong Anfang Dezember zum Thema Nationalmannschaft befragt wurde, gab sich der Niederländer selbstbewusst. "Ich muss zeigen, was ich kann. Ich muss mich beweisen", betonte er und ließ keine Zweifel daran aufkommen, wohin ihn dies führen werde. "Wer auch immer für Leverkusen spielt", sagte Frimpong, "der wird auch für sein Nationalteam spielen."

Jetzt, drei Monate später, steht der 21-Jährige tatsächlich kurz vor dem Debüt in der niederländischen Nationalmannschaft. So wurde Frimpong von Trainer Louis van Gaal für die beiden Test-Länderspiele der Elftal gegen Dänemark und Deutschland am 26. und 29. März ins vorläufige Aufgebot berufen.

Van Gaal kündigt Experimente an

Für die beiden Partien, die jeweils in Amsterdam ausgetragen werden, hat van Gaal bereits angekündigt, experimentieren zu wollen. So möchte der ehemalige Bayern-Trainer unter anderem ein 3-5-2-System erproben, auch wenn sich bislang seine Spieler klar für das traditionelle 4-3-3 ausgesprochen haben.

Frimpong hat in Leverkusen sowohl als Rechtsverteidiger einer Viererkette, aber auch nach Systemumstellungen während des Spiels auf ein 3-4-3 als rechter Schienenspieler im Mittelfeld agiert. Van Gaals Idee vom 3-5-2 würde ihm also auf dem Weg zum Debüt in keinem Fall im Wege stehen.

Starke Konkurrenz

Klar ist aber auch, dass der im Januar 2021 von Celtic Glasgow nach Leverkusen gekommene Profi sich einem starken Konkurrenten gegenübersieht: Denzel Dumfries von Inter Mailand ist unter van Gaal der Platzhirsch auf der rechten Seite.

Doch wie sagte Frimpong im Dezember? "Ich glaube an Timing. Ich habe keine Eile. Ich wusste, eines Tages würde ich für die U-18-Nationalmannschaft spielen, eines Tages für die U-21-Nationalmannschaft. Weil ich an meine Fähigkeiten glaube." Der richtige Zeitpunkt für ihn in Sachen Elftal scheint jetzt gekommen.