Frimpong vorm Topspiel: "Für die Bayern eine große Herausforderung"

Nach drei überzeugenden Siegen zum Start fahren Bayer 04 Leverkusen und Jeremie Frimpong am Freitag nächster Woche als Tabellenführer zum Spitzenspiel nach München. Leverkusens Offensivverteidiger sieht nicht nur die Werkself, sondern auch den Rekordmeister vor einer "großen Herausforderung".

An den ersten drei Spieltagen hat der Werksklub ein Statement abgegeben. Mit beeindruckendem Fußball, reifen Auftritten und souveränen Siegen. Bayer 04 gilt - mal wieder - als ernsthafter Bayern-Jäger. Das Spitzenspiel in München soll einen Hinweis darauf geben, ob das Team von Trainer Xabi Alonso wirklich um den Titel mitspielen kann.

"Es sind noch Fehler in unserem Spiel, perfekt ist es definitiv nicht"

Jeremie Frimpong, der als rechter Schienenspieler in dieser Saison neben einem Treffer bereits drei Torvorlagen zu verbuchen hat, gibt sich grundsätzlich äußerst ambitioniert. "Es sind noch Fehler in unserem Spiel, perfekt ist es definitiv nicht. Deswegen müssen wir jetzt konzentriert bleiben", fordert er, "dann können wir hoffentlich noch mehr leisten." Worte, die wie eine Drohung an die Konkurrenz klingen angesichts der drei bisherigen, so starken Auftritte des Werksklub.

Auch wenn der pfeilschnelle Offensivverteidiger, bei dem sich das Bild vom fliegenden Holländer in der Tat aufdrängt, selbstbewusst zeigt ("Meine Ambition ist es, etwas zu gewinnen"), richtet er keine Kampfansage an den Rekordmeister. Allerdings sieht er Bayer 04 mit den Münchnern offenbar auf Augenhöhe.

Beim Duell des Tabellenführers beim Zweiten erwartet der 22-Jährige ein Spektakel: "Für die Zuschauer wird es sicher interessant. Beide Teams werden angreifen, es werden Tore fallen." Angst vor den seit einem Jahrzehnt fast nach Belieben die Liga dominierenden Münchnern zeigt Frimpong nicht, sondern nur den gebührenden Respekt. "Das wird ein schweres Spiel, natürlich. Die Bayern haben eine gute Mannschaft", verteilt er erst Komplimente, um dann aber eindeutig festzustellen: "Ich glaube, dass es auch für die Bayern eine große Herausforderung wird."

Vertragsverlängerung nicht ausgeschlossen

Dazu möchte auch Frimpong seinen Anteil beitragen, der in diesem Sommer Leverkusen eigentlich verlassen und bei einem europäischen Topklub anheuern wollte. Jetzt, nach Schließung des Transferfenster, schließt er aber sogar eine Vertragsverlängerung bei Bayer 04 nicht aus.

Im kicker-Interview in der Donnerstagsausgabe (oder hier als e-Paper) lesen Sie, warum sich Jeremie Frimpong eine Vertragsverlängerung bei Bayer 04 grundsätzlich vorstellen kann, was der Niederländer, der immer noch auf seinen ersten Länderspieleinsatz wartet, zu seiner Bestrafung durch Bondscoach Ronald Koeman sagt und welche Rolle ein Verbandswechsel in seinen Gedanken spielt.