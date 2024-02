Frimpong erntet nächsten Treffer und Spott: "Jerry kann gar nicht schießen"

Beim Leverkusener 2:1 in Heidenheim hat Jeremie Frimpong an seinem Ruf als "Torjäger" gearbeitet, dafür aber auch liebevollen Spott geerntet. Die Leistung des Niederländers war bemerkenswert - und ein Zeichen für den ausgeprägten Teamspirit bei Bayer.

Er ist nur eines von vielen Beispielen, warum Bayer 04 Leverkusen so gut als Mannschaft funktioniert, wie es der seit nun 32 Pflichtspielen ungeschlagene Tabellenführer mit atemberaubender Konstanz in dieser Saison demonstriert. Und dennoch war der Auftritt von Jeremie Frimpong am Samstag beim 2:1-Sieg in Heidenheim ein besonders bemerkenswerter.

Schließlich hatte der Niederländer noch eine Woche zuvor beim Leverkusener 3:0-Erfolg im Gipfeltreffen mit Bayern München die Partie lange aus taktischen Gründen von der Ersatzbank verfolgen müssen, da Xabi Alonso sich gegen den Rekordmeister einen besonderen Matchplan mit einem 4-2-2-2- statt des üblichen 3-4-3-Systems zurechtgelegt hatte.

In Heidenheim kehrte der Baske zur bewährten Formation zurück und Frimpong in die Startelf, in der er eine starke Partie ablieferte. Der 23-jährige Nationalspieler zeigte wie schon nach seiner Einwechslung gegen die Bayern, als er den Endstand erzielte, eine klasse Reaktion, traf nicht nur zum wichtigen 1:0, sondern gab mächtig Gas und kam am Ende auf sechs Torschüsse - so viele wie noch nie als Bayer-Profi.

Ein Lob von Andrich - mit liebevollem Spott

Frimpong wirkte wie gepusht und alles andere als eingeschnappt. Dennoch oder gerade deshalb erntete der rechte Schienenspieler nach der Partie auch eine gehörige Portion liebevollen Spotts, die sein Teamkollegen Robert Andrich in sein Lob für den Mitspieler verpackte. "Sechs Torschüsse sind für Jerry schon sehr, sehr viel. Wir sagen immer: Jerry kann gar nicht schießen", erklärte der Mittelfeldspieler, der selbst ein guter Freistoßschütze ist und kürzlich im DFB-Pokal gegen Stuttgart (3:2) auch aus dem Spiel heraus mit einem herrlichen Schlenzer in den Knick getroffen hatte, "aber dafür hat er schon sehr viele Tore gemacht."

In der Tat ist der extrem schnelle Außenspieler kein Profi, der für seine Schusstechnik und Stärke gefürchtet wird. Dennoch ist seine Ausbeute für einen Spieler auf seiner Position herausragend gut: Mit nun sieben Treffern und genauso vielen Torvorlagen weist Frimpong bereits 14 Scorerpunkte auf, liegt damit auf Rang 13 in der Liga. Unter den Außenverteidigern und Schienenspieler aller 18 Klubs übertrumpft ihn einzig sein Teamkollegen Alejandro Grimaldo mit 18 Torbeteiligungen (8/10).

Bisheriger Höchstwert bei drei Torschüssen

Und die von Xabi Alonso gegen die Bayern aus taktischen Gründen verordnete Bankzeit hat den Tordrang des fliegenden Holländers offenbar nochmal angestachelt - lag Frimpongs Höchstwert seit seinem Wechsel zu Bayer 04 im Januar 2021 doch bei drei Torschüssen in einer Partie. Diese Marke hatte er am vergangenen Samstag in seinen nur 26 Minuten als Joker gegen die Bayern bereits eingestellt und jetzt in Heidenheim einfach mal verdoppelt. Eine meisterliche Reaktion.