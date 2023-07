Frimpong, Diaby und Bayers "Position der Stärke"

Beim offiziellen Trainingsstart fehlen einige Leverkusener Spieler. Verteidiger Jonathan Tah ist allerdings dabei. Geschäftsführer Simon Rolfes zieht ein Zwischenfazit - und blickt auf die Personalien Moussa Diaby und Jeremie Frimpong.

Am Montag war die Leistungsdiagnostik absolviert worden, am Dienstag lud Bayer Leverkusen dann zum offiziellen Trainingsstart. Einige Fans kamen vorbei, konnten sich erstmals die Neuzugänge Arthur und Alejandro Grimaldo aus der Nähe ansehen. Granit Xhaka und Jonas Hofmann sollen derweil ebenso wie die Länderspielfahrer Amine Adli, Sardar Azmoun, Adam Hlozek, Lukas Hradecky, Exequiel Palacios, Patrick Pentz, Edmond Tapsoba und Florian Wirtz in der nächsten Woche einsteigen. Da ist also noch ein wenig Geduld gefragt.

Doch auch ohne diese Spieler sowie die verletzt fehlenden Robert Andrich, Piero Hincapie, Niklas Lomb und Patrik Schick, für den nach Ersatz gefahndet wird, füllte sich der Trainingsplatz. Trainer Xabi Alonso ließ seine mit U-19-Akteuren aufgefüllte Übungsgruppe rund 90 Minuten schwitzen. Neben Moussa Diaby, Jeremie Frimpong, Nadiem Amiri, Kerem Demirbay und Odilon Kossounou, der nach seiner Muskelverletzung Teile des Mannschaftstrainings mitmachte, war - unter anderem - auch Jonathan Tah dabei. Keine Selbstverständlichkeit, ist sein Wunsch nach Veränderung doch schon lange bekannt.

Tah: Ausstiegsklausel wurde nicht gezogen

Bei seiner letzten Vertragsunterschrift hatte sich der 27-Jährige eine Ausstiegsklausel ins Arbeitspapier schreiben lassen, wonach er in diesem Sommer für eine fixe Ablöse von 18 Millionen Euro hätte gehen können. Der in der Rückrunde starke Innenverteidiger liebäugelt mit einem Wechsel in die Premier League, allerdings wurde die Ausstiegsklausel, die vor dem Trainingsstart hätte aktiviert werden müssen, nicht gezogen. Und so bleibt der Abwehrchef womöglich doch. Käme noch ein interessierter Klub, könnte Leverkusen frei verhandeln - und eine höhere Ablöse erzielen.

Die Aussichten haben sich damit so oder so verbessert. Nun heißt es abzuwarten - was in diesem Sommer des Umbruchs für gleich einige Personalien gilt. Unter anderem auch für Diaby und Frimpong, jene beiden Hochgeschwindigkeitssprinter, die vor allem mit Premier-League-Klubs in Verbindung gebracht werden. "Man wird auch in den nächsten Jahren sehen, dass die Engländer ein wenig später auf dem Markt anfangen und durch ihre Finanzkraft den europäischen Fußballmarkt ein bisschen bestimmen", sagte Simon Rolfes im Anschluss an den Trainingsauftakt.

Diaby und Frimpong gelten als Verkaufskandidaten

Allerdings, erklärte der Geschäftsführer, sei Bayer "bei allen Spielern" in guten Positionen. "Darum sind wir nicht beunruhigt über das eine oder andere Gerücht. Wir können aus einer Position der Stärke agieren." Klar ist indes: Transfereinnahmen muss die Werkself durchaus noch erzielen. Kommen hochkarätige Angebote für Diaby beziehungsweise Frimpong, dann wird sich Leverkusen damit eingehend befassen. Beide gelten als mögliche Verkaufskandidaten - und trauen sich den nächsten Schritt auf die noch größere Fußballbühne zu.

Noch bleibt demnach viel Arbeit für Rolfes - auf der Zu- und Abgangsseite. Mit dem aktuellen Stand zeigt sich der Geschäftsführer immerhin zufrieden: "Wir haben unserem Kader wichtige Bausteine hinzugefügt. Mit Xhaka, Hofmann und Grimaldo haben wir drei gestandene Spieler geholt, die die Qualität haben, in der ersten Elf zu spielen und für einen Konkurrenzkampf und Reizpunkte zu sorgen." In Arthur und Gustavo Puerta (nach Leihe vom 1. FC Nürnberg zurück) seien darüber hinaus zwei neue "vielversprechende junge Talente" dabei.