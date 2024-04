Friesenheim mit zwei wichtigen Punkten gegen Gelnhausen

In einem Mittelfeldduell der Staffel Süd-West der 3. Handball Liga unterlag der TV Gelnhausen am Ende mit 22:23 in Friesenheim. Die Gastgeber verbuchten im engen Kampf um den Klassenverbleib damit wichtige Punkte, verbesserten sich damit auf den elften Tabellenplatz. Gelnhausen bleibt auf dem achten Rang.

Als "Mentalitätsmonster mit Herz" wurde der TV Gelnhausen in der Vorberichtserstattung der Gastgeber angekündigt, nicht zuletzt aufgrund der sensationellen Aufholjagd in der Vorwoche bei der TSG Haßloch, als der TVG in den letzten zehn Minuten aus einem 21:27-Rückstand noch ein 27:27-Remis erkämpfte. Doch dieses Mal sollte es für ein Happy End nicht ganz reichen.

Zwar hatte der Kader des TV Gelnhausen seine Krankheitswelle erfolgreich überstanden, sodass nur noch die Langzeitverletzten Jannik Geisler und Fynn Hilb gänzlich fehlten, doch Chef-Trainer Matthias Geiger musste weiterhin mit den Kräften seiner Spieler haushalten, so dass vor allem im Offensivspiel nie ein richtiger Spielfluss zustande kam, zwei technische Fehler zu Beginn sorgten für ein schnelles 2:0 für Friesenheim.

Der TVG versuchte von Anfang an dem Spiel durch Tempogegenstöße und das Ausführen einer schnellen Mitte seinen Stempel aufzudrücken. Dies führte zwar oft zu schnellen und einfachen Toren, allerdings verlor das Team auch in der Folge ein ums andere Mal den Ball durch einen technischen Fehler. Die Gäste ließen sich aber nicht abhängen und ging in der 19. Minute durch einen Treffer von Rückraumspieler Lasse Georgi beim 9:8 zum ersten Mal in Führung.

Friesenheim-Hochdorf kam in ihrem Angriffsspiel ebenfalls zu vielen Möglichkeiten und eroberte die Führung durch das Ausnutzen technischen Fehler des TVG schnell wieder zurück. Mit der Schlusssirene des ersten Durchgangs kassierte der TV Gelnhausen noch ein Gegentor - Friesenheim nahm ein 16:14 mit in die Kabinen. "In der ersten Hälfte haben wir in der Abwehr zu wenig Zugriff bekommen", haderte TVG-Coach Geiger und bemängelte zudem: "Wir haben wieder einige technische Fehler in der Vorwärtsbewegung gehabt. Dadurch konnte sich Friesenheim ein Vorteil herausarbeiten."

Torarme zweite Hälfte

"In der zweiten Hälfte haben wir uns vorgenommen, die Abwehr wesentlich kompakter zu stellen. So wie wir es unter der Woche auch trainiert haben", so Geiger weiter. Die Vorgaben des Coaches setzte das Gäste-Team nach der Pause direkt um und lieferte ein deutlich besseres Bild in der Abwehr ab, als noch im ersten Durchgang. Dies galt jedoch auch für den Gegner, der ebenfalls weniger zuließ. Durch zusätzliche Torhüterparaden auf beiden Seiten wurde es so ein Spiel mit wenig Toren.

Die Gastgeber konnten sich dabei zunächst einen Drei-Tore-Vorsprung herausarbeiten konnte. Aber der TVG blieb dran und glich durch einen Treffer von Kreisläufer Torben Fehl nach 43 Spielminuten zum 19:19 aus. Das Spiel war wieder völlig offen, doch in den darauffolgenden zwölf Minuten gelang dem TVG kein einziges Tor. Trotz der weiterhin starken Deckung und des gut aufgelegten Alexander Bechert im Tor geriet der TVG so wieder in Rückstand, Friesenhei zog auf 22:19 davon.

Durch weitere Paraden von Bechert und einer nun besseren Chancenverwertung, gelang Gelnhausen in der 59. Minute allerdings wieder der Ausgleich durch Silas Altwein. Als Nick Haas 43 Sekunden vor Schluss die Gastgeber erneut in Führung brachte, blieb den Rotweißen noch ein letzte Angriff um zumindest einen Punkt zu retten. Doch der entscheidende Pass an den Kreis fand wenige Sekunden vor Schluss keinen Abnehmer und der TVG verlor letztlich das Spiel bei der mHSG Friesenheim-Hochdorf II unglücklich. Die Gastgeber jubelten nach dem 23:22 hingegen über zwei wichtige Punkte.

Die besten Torschützen des TV Gelnhausen waren Altwein (5) und Malolepszy (4). Bei der Heimmannschaft war Mihailo Ilic mit sechs Toren der erfolgreichste Schütze. "Die Jungs haben in der zweiten Hälfte die besprochenen Dinge wunderbar umgesetzt. Friesenheim hat es aber immer wieder geschafft, mit ihrer Abwehr Fehler von uns zu provozieren. Insgesamt nehmen wir für das nächste Spiel mit, dass wir uns in der Abwehr so präsentieren müssen wie heute in der zweiten Hälfte und, dass wir unbedingt an unseren technischen Fehlern im Angriffsspiel arbeiten müssen", sagte TVG-Coach Geiger mit Ausblick auf die nächste Partie des TVG gegen den Tabellenzweiten aus Krefeld.