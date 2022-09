Friedsam überrascht gegen Raducanu - Marias Nerven versagen

Anna-Lena Friedsam hat beim WTA-Turnier in Portoroz für eine faustdicke Überraschung gesorgt. Tatjana Maria schied derweil knapp aus.

Die 28 Jahre alte Friedsam setzte sich im Achtelfinale im slowenischen Portoroz unerwartet gegen die topgesetzte Britin Emma Raducanu mit 7:5, 0:6, 6:3 durch. Raducanu hatte in der vergangenen Saison die US Open gewonnen. Für Friedsam ist es das erste Viertelfinale auf der WTA-Tour seit März 2020. In der Weltrangliste springt sie von Platz 213 mindestens unter die besten 170 Spielerinnen. Im Viertelfinale trifft sie auf die Französin Diane Parry.

Der Wimbledon-Halbfinalistin Maria versagten im indischen Chennai die Nerven. Beim 6:3, 2:6, 6:7 (6:8) im Achtelfinale gegen die Argentinierin Nadia Podoroska führte Maria im entscheidenden Tiebreak bereits mit 5:1, verspielte den komfortablen Vorsprung aber noch und verließ den Platz schließlich als Verliererin.