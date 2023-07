Friedsam muss bereits ihre Koffer packen - Swiatek ohne Probleme

Anna-Lena Friedsam ist beim Rasen-Klassiker in Wimbledon ausgeschieden. Somit sind nur noch drei deutsche Damen beim Grand-Slam-Turnier dabei. Mit Iga Swiatek hat dagegen eine der Top-Favoritinnen ihre Aufgabe erfüllt.

Die 29-jährige Friedsam verlor in London am Montag in der ersten Runde gegen die Amerikanerin Alycia Parks mit 4:6, 3:6.

Zu viele einfache Fehler

Friedsam leistete sich gegen die aufstrebende Amerikanerin zu viele einfache Fehler und musste sich nach 1:41 Stunden geschlagen geben. Parks (22) nutzte ihren zweiten Matchball.

Damit sind von den deutschen Damen noch Tatjana Maria, Jule Niemeier und Tamara Korpatsch dabei. Das Trio bestreitet seine Erstrundenspiele an diesem Dienstag.

Swiatek souverän weiter

Die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek hat beim Rasen-Klassiker in Wimbledon ohne große Mühe die zweite Runde erreicht. Die 22 Jahre alte Polin gewann am Montag in London gegen Lin Zhu aus China 6:1, 6:3. Die French-Open-Siegerin verwandelte nach 80 Minuten ihren ersten Matchball. Die Partie auf Court 1 war wegen Regens kurz unterbrochen und wurde dann unter geschlossenem Dach fortgesetzt.



Swiatek hatte in der vergangenen Woche beim WTA-Turnier in Bad Homburg wegen Unwohlseins vor ihrem Halbfinale aufgeben müssen. Doch zum Auftakt von Wimbledon machte die Nummer eins der Tennis-Welt einen guten Eindruck und geriet zu keiner Zeit in Gefahr. "Zum Glück war es keine Lebensmittelvergiftung. Ich fühle mich gut", sagte sie nach ihrem Sieg.