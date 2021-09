Friedsam in Luxemburg knapp gescheitert

Die US Open sind vorbei, unter anderem in Luxemburg geht es für die Tennis-Damen schon wieder um den nächsten, kleineren Titel. Anna-Lena Friedsam scheiterte an ihrer Auftakthürde knapp. Und auch Qualifikantin Jule Niemeier musste die Segel streichen.

Anna-Lena Friedsam picture alliance / ASSOCIATED PRESS