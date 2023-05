Friedsam einzige Deutsche in Runde zwei - Marias Debakel zumindest ohne "Brille"

Tatjana Maria hat bei den French Open ein Debakel erlebt, die Höchststrafe gegen die favorisierte Beatriz Haddad Maia aber zumindest abgewendet. Besser machte es Anna-Lena Friedsam.

Als einzige Deutsche in Runde zwei: Anna-Lena Friedsam. IMAGO/Schreyer

Maria erwischte in der französischen Hauptstadt gegen die Brasilianerin Beatriz Haddad Maia einen restlos gebrauchten Tag, wirkte über das gesamte Spiel hinweg ratlos - und war am Ende beim 0:6, 1:6 chancenlos. Das Match dauerte gerade einmal 64 Minuten.

Haddad Maia, an Nummer 14 gesetzt, dominierte die gesamte Partie mit ihrem klugen und druckvollen Spiel, verpasste es aber, ihrer Kontrahentin die berühmtberüchtigte "Brille" aufzusetzen. Maria verhinderte dies mit ihrem gewonnenen Spiel beim Stand von 0:5 im zweiten Satz. "So eine Niederlage tut auf alle Fälle weh. Sie hat mich gar nicht ins Spiel kommen lassen.", sagte die 35-Jährige im Anschluss.

Wie in den vergangenen drei Jahren scheiterte Maria also bereits in Runde eins - ohnehin ist Roland Garros kein gutes Pflaster für die zweifache Mutter aus Bad Saulgau. Noch nie kam sie bei den French Open über die zweite Runde hinaus.

Friedsam ebenfalls am Montag im Einsatz

Aus deutscher Damen-Sicht verläuft der Start des zweiten Majors des Jahres damit weiterhin verhalten, am Sonntag hatte Jule Niemeier bereits die Segel streichen müssen - die 23-Jährige war allerdings auch Außenseiterin gegen die an Position neun gesetzte Russin Daria Kasatkina.

Besser lief es für Anna-Lena Friedsam, die nach dem 6:3, 3:6, 6:4 über Nao Hibino (Japan) in der zweiten Runde steht und damit die noch einzig verbliebene deutsche Spielerin im Hauptfeld ist. Die 29-Jährige erlebte dabei eine Partie voller Höhen und Tiefen, durfte sich dank einer Leistungssteigerung im entscheidenden dritten Satz über ihren ersten Zweitrundeneinzug nach 2015 freuen.

Jetzt will sie erstmals überhaupt die dritte Runde erreichen. Dafür muss Friedsam die Siegerin der Partie Ekaterina Alexandrova (Nr. 23, Russland) gegen Viktoriya Tomova (Bulgarien) aus dem Weg räumen.