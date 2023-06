Friedsam als letzte Deutsche bei French Open raus

Nach Jule Niemeier und Tatjana Maria hat sich mit Anna-Lena Friedsam auch die letzten Deutsche aus Paris verabschiedet. Das Duell mit der an Position 23 gesetzten Ekaterina Alexandrova war bereits nach gut einer Stunde gelaufen.

Anna-Lena Friedsam ist in der zweiten Runde als letzte deutsche Tennisspielerin bei den French Open ausgeschieden. Die 29-jährige aus Andernach unterlag am Donnerstag beim Sandplatzklassiker in Paris der Russin Ekaterina Alexandrova nach nur 62 Minuten mit 2:6, 0:6 und blieb dabei weitgehend chancenlos. Zuvor waren bereits zum Auftakt Jule Niemeier und Tatjana Maria gescheitert.

Friedsam geriet schon früh unter Druck und lag im ersten Satz schnell mit zwei Breaks zurück. Auch den zweiten Durchgang dominierte die an Position 23 gesetzte Russin mit ihrem schnellen und druckvollen Angriffsspiel.

Die Weltranglisten-91. Friedsam erlaubte sich dabei auch zu viele leichte Fehler, um noch einmal ins Match zu finden. Nach 62 Minuten stand Alexandrova als klare Siegerin fest. Damit wartet Friedsam weiter auf den ersten Drittrunden-Einzug bei den French Open ihrer Karriere.