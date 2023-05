Friedsam: 6:0, 6:0 gegen gesetzte Zhang Shuai

Anna-Lena Friedsam hat beim Tennis-Turnier im französischen Straßburg einen Achtungserfolg verbucht.

Die 29-Jährige aus Neuwied feierte in der ersten Runde der Sandplatz-Veranstaltung am Montag einen insbesondere in der Höhe überraschenden 6:0, 6:0-Erfolg gegen die an Nummer drei gesetzte Chinesin Zhang Shuai.

Für den Zwei-Satz-Sieg benötigte sie nur 48 Minuten. Bei dem Vorbereitungsturnier auf die am Sonntag beginnenden French Open in Paris trifft Friedsam nun im Achtelfinale auf die Russin Anna Blinkova.

Zuletzt war Friedsam beim Turnier in Rom an der Spanierin Paula Badosa in der ersten Runde gescheitert. In der italienischen Hauptstadt verlor sie den dritten Satz im Tiebreak.