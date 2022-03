Friedrich "sehr fraglich": Gladbach sucht den Mann für die Dreierkette

Gladbach mit Sorgen auf der Innenverteidigerposition vor dem Kellerduell beim VfB Stuttgart: Auch beim Start in die neue Trainingswoche pausierten zwei Abwehrspieler, ein dritter ist am Samstag gesperrt.

Einen Rückkehrer konnte Trainer Adi Hütter am Dienstag noch nicht auf dem Trainingsplatz begrüßen. Bei der über 90-minütigen Einheit fehlten wie schon am vergangenen Samstag beim 2:2 gegen den VfL Wolfsburg gleich zwei Kandidaten für die Dreierkette: Marvin Friedrich muss aufgrund eines grippalen Infekts pausieren. Bei Tony Jantschke lassen Knieprobleme kein Training zu.

Zwar steht in Mamadou Doucouré (Muskelverletzung) aktuell sogar noch ein weiterer Innenverteidiger nicht zur Verfügung. Doch nach den vielen verletzungsbedingten Rückschlägen in der Vergangenheit wäre der Franzose ohnehin kein Startelf-Kandidat für das wegweisende Spiel beim VfB Stuttgart am Samstag.

Hütter muss nun abwarten, ob sich Friedrich oder Jantschke in den nächsten Trainingstagen zurückmelden und es rechtzeitig bis zum Kellerduell schaffen. Denn ein Innenverteidiger ist aus den Aufstellungsplanspielen bereits raus: Jordan Beyer, gegen Wolfsburg Teil der Dreierkette mit Matthias Ginter und Nico Elvedi, sah die fünfte Gelbe Karte und ist fürs Stuttgart-Spiel gesperrt. Ein Startplatz in der Defensive wird damit automatisch frei.

Bei Friedrich ist Hütter skeptisch. "Er ist sehr fraglich für das Spiel am Wochenende", sagt der VfL-Coach, während es bei Jantschke zumindest ein wenig Hoffnung gibt. "Tony", so Hütter, "kann eventuell am Donnerstag wieder einsteigen." Aber auch dann scheint es nicht gerade realistisch, dass Jantschke sofort in die Anfangsformation springt.

Bensebaini als Notfallplan?

Hütters Notfallplan ohne Friedrich und Jantschke könnte wie folgt aussehen: Ramy Bensebaini rückt in die Dreierkette und übernimmt die Beyer-Position als linker Innenverteidiger. Für den linken Flügel bietet sich dann die Hereinnahme von Youngster Luca Netz an - alternativ wäre auch Joe Scally prädestiniert, als Schienenspieler auf der linken Seite zu fungieren.