Friedrich ragt heraus: Drei weitere Medaillen zum EM-Abschluss

Das deutsche Bahnrad-Team dominiert die Europameisterschaften in der Schweiz. Lea Sophie Friedrich ragt auch am letzten Tag der Titelkämpfe heraus.

Angeführt von Europameisterin Lea Sophie Friedrich hat das deutsche Team die Bahnradsport-Europameisterschaften mit drei weiteren Medaillen beendet. Die Cottbuserin Friedrich sicherte sich am Sonntag zum dritten Mal in Serie den Titel im Kampfsprint Keirin. Die zweimalige Weltmeisterin setzte sich im Finale im schweizerischen Grenchen vor der Britin Emma Finucane durch. Platz drei belegte Emma Hinze. Für Friedrich war es die dritte Goldmedaille nach ihren Siegen im Teamsprint und Sprint.

"Ich stand sehr motiviert am Start, weil ich unbedingt meinen EM-Titel im Keirin verteidigen wollte. Ich bin echt glücklich, dass wir das hier so gerockt haben", sagte Friedrich nach der Siegerehrung. "Das war eine super Performance bei dieser EM von uns Deutschen. Und wir können mehr als zufrieden sein." Die 23-Jährige wurde mit dem dritten Sieg auch zur erfolgreichsten Athletin der Titelkämpfe und folgte damit auf Hinze, die bei den European Championships in München dreimal Gold geholt hatte.

Kluge und Reinhardt triumphieren im Madison

Im sogenannten Madison verteidigten die Berliner Roger Kluge und Theo Reinhardt ihren Titel aus dem Vorjahr erfolgreich. Die zweimaligen Weltmeister im Zweier-Mannschaftsfahren, vor zwei Wochen auch Sieger beim 110. Berliner Sechstagerennen, zeigten erneut eine starke Leistung und sicherten sich mit der letzten Wertung den Sieg. Kluge/Reinhardt kamen auf 43 Punkte und siegten vor Italien (34) und Weltmeister Frankreich (30).

Mit sieben Gold-, einer Silber- und fünf Bronzemedaillen gewann der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) nach fünf Wettkampftagen die Nationenwertung vor Großbritannien und Italien. "Das war ein guter Auftakt in die Qualifikations-Serie für die Olympischen Spiele 2024. Es zeigt, dass unsere strategischen Entscheidungen in die richtige Richtung gehen", kommentierte BDR-Sportdirektor Patrick Moster die Ergebnisse. Bereits in zwei Wochen steht in Jakarta in Indonesien der erste Nations Cup der Saison im Programm.