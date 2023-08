Friedrich im Keirin-Finale - Zwei deutsche Mountainbike-Medaillen

In den Mountainbike-Wettbewerben hat das deutsche Team bei der Rad-WM zwei weitere Medaillen eingesammelt. Auf der Bahn gab es gemischte Gefühle.

Lukas Baum und Adelheid Morath haben dem deutschen Team bei der Rad-WM in Schottland zwei weitere Bronzemedaillen auf dem Mountainbike beschert. Baum musste im Marathonrennen über 100 Kilometer am Sonntag im Glentress Forest mit 1:43 Minuten Rückstand nur dem brasilianischen Sieger Henrique Da Silva und dem Tschechen Martin Stosek den Vortritt lassen. Europameisterin Morath kämpfte sich Runde für Runde nach vorn und erreichte schließlich nach 100 Kilometern hinter Mona Mitterwallner aus Österreich und der Südafrikanerin Candice Lill das Ziel. Ihr Rückstand betrug 9:50 Minuten.

Die achtmalige Bahnrad-Weltmeisterin Lea Sophie Friedrich greift nach ihrer nächsten Medaille. Die 23-Jährige zog am Sonntag im Kampfsprint Keirin als Titelverteidigerin in das Finale ein. Emma Hinze, die in Glasgow bereits zwei Titel gewonnen hatte, schied dagegen im Halbfinale aus. Auch für Alessa Catriona Pröpster war im Halbfinale Endstation. Die Titel-Entscheidung fällt am Sonntagabend.

Hinze und Friedrich hatten zusammen mit Pauline Grabosch Gold im Teamsprint gewonnen. Hinze gewann auch das 500-Meter-Zeitfahren, in dem sich Friedrich Bronze sicherte. Weitere Medaillenchancen gibt es auch noch im Sprint.