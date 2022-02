Friedrich auf Goldkurs - Lochner in Schlagdistanz

Bob-Dominator Francesco Friedrich hat zur Halbzeit des Zweier-Rennens sein drittes Olympiagold im Visier - wird von Teamkollege Johannes Lochner aber schwer gefordert.

Deutschlands Fahnenträger Francesco Friedrich hat Kurs auf sein drittes Olympia-Gold genommen. Der Rekordweltmeister vom BSC Sachsen Oberbärenburg liegt zur Halbzeit der olympischen Zweierbob-Rennen im Sliding Centre Yanqing in Führung. Mit Anschieber Thorsten Margis legte er am Montag zum Auftakt einen Startrekord in 4,95 Sekunden hin und holte sich im ersten Lauf in 59,02 Sekunden auch den Bahnrekord.

Der Doppel-Olympiasieger von Pyeongchang 2018 hat vor den abschließenden zwei Wertungsläufen am Dienstag dennoch nur 0,15 Sekunden Vorsprung vor Johannes Lochner, nachdem er im zweiten Lauf trotz des erneuten Startrekords von 4,94 Sekunden nicht ganz sauber fuhr und in 59,36 Sekunden nur die zweitschnellste Zeit hinlegte.

Lochner leistete sich mit Anschieber Florian Bauer im ersten Lauf kleine Patzer in der 1615 Meter langen Bahn. Der für Stuttgart startende Berchtesgadener fuhr im zweiten Lauf dafür in 59,27 Sekunden die schnellste Zeit und verkürzte seinen Rückstand auf Friedrich. Dritter ist mit schon 0,94 Sekunden Abstand der Russe Rostislav Gaitiukevich vor Christoph Hafer vom BC Bad Feilnbach. Hafer zeigte mit Matthias Sommer solide Fahrten und liegt nur fünf Hundertstelsekunden hinter dem Bronze-Rang.

Der Stand nach zwei von vier Läufen