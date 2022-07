Friedls Karrieretraum: "Irgendwann mal Spanien"

Marco Friedl hat seinen Vertrag beim SV Werder bis 2026 verlängert. Der Österreicher bezeichnet Bremen mittlerweile als seine "zweite Heimat", wie er im kicker-Interview (Montagsausgabe) erklärt. Doch für die Zukunft hat der 24-Jährige noch einen Wunsch im Kopf.

Einen ersten Eindruck von der Sprache hat Marco Friedl durch Kumpel David Alaba bekommen. Spanisch gefällt ihm gut, sagt der Profi des SV Werder Bremen im Gespräch mit dem kicker, deshalb plant er demnächst auch, erstmals Unterricht zu nehmen. Besucht hat Friedl seinen österreichischen Nationalmannschaftskollegen von Real Madrid in der spanischen Hauptstadt auch schon. "Irgendwann" würde der 24-Jährige ebenfalls gerne mal in La Liga auflaufen, "das ist so ein Traum, den ich habe", erklärt Friedl, "in den nächsten Jahren muss man mal schauen, ob der in Erfüllung geht".

Erst einmal hat der Verteidiger jedoch seinen Vertrag in Bremen vorzeitig bis 2026 verlängert. Der Wiederaufstieg in der Vorsaison hatte letztlich den Ausschlag dafür gegeben. "Werder ist ein Verein, der in den letzten Jahren zwar immer wieder seine Probleme hatte", so der Österreicher: "Aber normalerweise hat er einen ganz anderen Stellenwert in der Bundesliga und müsste auch weiter oben in der Tabelle mitspielen als nur gegen den Abstieg. Das ist das Ziel für die nächsten Jahre."

Neuer Friedl-Vertrag: FC Bayern hat keine Rückkaufoption mehr

Eine Rückkehr zum FC Bayern, für den Friedl seit der U 11 aufgelaufen war, ehe er Anfang 2018 nach Bremen wechselte, ist in seiner Karriereplanung jedenfalls "kein Thema mehr". In dem neuen Vertrag besteht - im Gegensatz zu dem zuvor bis 2023 laufenden Kontrakt - keine Rückkaufoption der Münchner.

Stattdessen will Friedl bei Werder noch mehr Verantwortung übernehmen, insbesondere nach dem Abgang seiner Bezugsperson Ömer Toprak, über den er sagt: "Auf dem Platz war er ganz klar der Chef." Nach rund viereinhalb Jahren im Verein ist Friedl nun bereit, "diese Rolle zu übernehmen". Auch die des Kapitäns? "Die Mannschaft entscheidet darüber und ich bin der Letzte, der traurig oder sauer wäre, wenn ich es nicht würde", meint der Werder-Profi, "ob ich mich darüber freuen würde? Klar wäre das eine Riesenehre."

Tim Lüddecke

