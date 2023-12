Friedls Bayern-Vergleich: "Ich kann mich nicht daran erinnern"

Derart unterlegen wie beim 0:2 in Stuttgart war der SV Werder Bremen in dieser Saison bislang nicht. Die Selbstkritik fällt harsch aus - doch wirklich daran messen lassen wird man sich nun in der neuen Woche.

Dass an diesem Samstagabend "alles" fehlte, damit der SV Werder Bremen auch nur annähernd von einem gelungenen Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart hätte sprechen können, darin waren sich Leiter Profifußball Clemens Fritz und Kapitän Marco Friedl auch unabhängig voneinander befragt einig: Von Abspielfehlern, fehlender Abstimmung untereinander und schwacher Zweikampfführung war die Rede, deshalb kam jeder Ball zurück "wie ein Bumerang", so Friedl.

Der VfB konnte einen Angriff nach dem anderen aufziehen, zeigte sich jedoch lediglich beim Ausspielen dieser zahlreichen Chancen viel zu gnädig. "Das Beste", konstatierte Werder-Coach Ole Werner, "war zur Halbzeit das Ergebnis". Ein 0:1 nur - und auch mit dem 0:2-Endstand war Werder letztendlich allerbestens bedient. Dem Eindruck der schlechtesten Bremer Saisonleistung wollte jedenfalls niemand ernsthaft widersprechen.

Friedl bemühte in Sachen Chancenlosigkeit gar einen Vergleich, der in der Bundesliga anhand des immer gleichen Deutschen Meisters in den vergangenen elf Jahren nicht viel deutlicher hätte ausfallen können: "Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals schon so ein Spiel hatte, wo wir so hinterhergelaufen sind - außer gegen die Bayern."

Der VfB Stuttgart spielt in aktueller Verfassung beileibe nicht auf demselben Level wie Werder, ebenso wenig wie Bayer Leverkusen in der Vorwoche, als die Bremer bei der 0:3-Niederlage ebenfalls keinesfalls mithalten konnten. Gerade offensiv wirkte der Klub 180 Minuten weitgehend ideenlos. Ein Alibi dürfen die vergangenen beiden Spiele gegen jene Spitzenteams allerdings nicht liefern.

Werder vor "sehr richtungsweisendem" Spiel gegen Augsburg

Dem scheint sich zumindest Cheftrainer Werner bewusst zu sein, der sagte: "Für uns ist es wichtig, auf der einen Seite einzuordnen, gegen wen wir gespielt haben, aber auf der anderen Seite sehr kritisch mit der eigenen Leistung zu sein, weil diese über 65 Minuten auch gegen viele andere Mannschaften in der Liga nicht gereicht hätte." Wohl ebenso wenig gegen den FC Augsburg, so viel mutmaßte auch Fritz („Mit dieser Leistung wird es nicht klappen“). Das Spiel am kommenden Samstag ordnete Werner als "ein sehr richtungsweises" ein.

Auch in dieser Saison geht es für die Bremer "leider wieder darum, Mannschaften hinter uns zu halten", erklärte Kapitän Friedl. Und die Augsburger zählen qua Voraussetzungen und Tabellenkonstellation nun mal zu diesen potenziellen Mannschaften. Entsprechend forsch forderte der Österreicher: "Da müssen wir gewinnen." Wie das gelingen soll? Die beiden jüngsten Auftritte bieten kaum Anschauungsunterricht, weshalb es besser sei, diese "abzuhaken" und "da den Kopf rauszuziehen". Oder wie Fritz es formulierte: "Wir müssen uns schütteln." Gegen Augsburg wird sich Werder daran messen lassen müssen.