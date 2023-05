Friedls Balance-Akt bei Werder: "Leistung ist immer noch das Wichtigste"

Hinter Marco Friedl liegt die erste Saison als Kapitän des SV Werder Bremen. Trainer Ole Werner attestiert dem Österreicher eine persönliche Entwicklung - trotz einiger sportlicher Schwankungen.

Von einer Nationalmannschaftnominierung für die kommenden Länderspiele Mitte Juni wusste Marco Friedl am frühen Samstagabend, unmittelbar nach dem 34. Bundesliga-Spieltag, noch nichts: "Ich gehe aber davon aus", sagte er im Anschluss an die 0:1-Niederlage bei Union Berlin. Erstmal verabschiedete sich der 25-Jährige jedenfalls für eine Woche in den Urlaub - bevor er dann womöglich zum österreichischen Auswahlteam reisen wird.

Wenn es nach Ole Werner ginge, hätte er wohl eine Einladung verdient; der Cheftrainer des SV Werder Bremen bescheinigte Friedl "in den letzten Wochen gute Leistungen" - nachdem der Verteidiger in dieser Saison durchaus einigen Schwankungen unterlegen war und stellenweise gar als Unruheherd in Erscheinung trat. Im Vergleich zu seinen Konkurrenten in der Bremer Dreierkette schnitt Friedl vom kicker-Notenschnitt her (3,78) schlechter ab als Niklas Stark (3,42), Amos Pieper (3,50) und Milos Veljkovic (3,69).

Friedl musste in die Kapitäns-Rolle reinwachsen

Es war ein bewegendes Jahr für den Österreicher, der seinen Klub erstmals als Kapitän vertreten hatte - als jüngster Spieler aller 18 Bundesligisten. Die Spieler hatten ihn vor der Saison per Wahl für dieses Amt auserkoren. Bremens Coach Ole Werner würde in dieser Angelegenheit auch wieder so vorgehen, erklärt er: "Weil es der Kapitän der Mannschaft ist." Trotzdem weiß der mit 35 Jahren ebenfalls jüngste Cheftrainer der Liga gut einzuschätzen, dass sich auch Friedls Alter als nomineller Anführer des Teams sicherlich bemerkbar gemacht hat: "Natürlich ist das eine Rolle, in die man reinwachsen muss."

Werner verweist dabei auf die zusätzlichen Aufgaben eines Kapitäns drumherum: "Man muss die Balance finden, in der Mannschaft und der Öffentlichkeit, aber auch der sportlichen Leistung - und die ist am Ende immer noch das Wichtigste." An diese Umstellungen musste sich Friedl laut dem Coach erst gewöhnen: "Aber ich finde, er hat sich da entwickelt."

Werner: "Indiz, dass der Job erledigt wurde"

Als einen Erfolgsgrund für den letztlich nie gefährdeten Klassenerhalt in der Bundesliga hatte Werner die Stabilität als Gruppe bei Werder herausgestellt. "Und dass wir als Mannschaft gut funktioniert haben, ist immer auch ein Indiz dafür, dass der Mannschaftsrat und der Kapitän ihren Job erledigt haben", lobt er. Unterstützt wurde Friedl dabei von Vize-Kapitän Veljkovic und den Führungsspielern Leonardo Bittencourt, Niclas Füllkrug und Christian Groß.