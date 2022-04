Friedl und die Aufstiegschance: "Mit allem, was es kostet"

Marco Friedl gehört zu den verbliebenen Profis, die mit dem SV Werder Bremen in der vergangenen Saison aus der Bundesliga abgestiegen sind. Vor dem Topspiel auf Schalke sagt er: "Wir wollen das wieder gutmachen."

Die Emotionen am vergangenen Ostersonntag hatten sich noch nicht ansatzweise gelegt, nach diesem aus Bremer Sicht eher enttäuschenden 1:1 gegen den 1. FC Nürnberg, als Marco Friedl, auf dem Weg in die Kabine und unmittelbar vor der Werder-Fankurve abgefangen, kurzerhand mit einem Mikrophon ausgestattet wurde - in das er recht forsche, wenn nicht sogar trotzige Worte sprach: "Wir fahren nach Schalke und werden gewinnen."

Dreimal 1:1: "Wir haben zu viel hergeschenkt"

Am Mittwoch rückte der Österreicher seine Kampfansage nun etwas zurecht: "Es war so gemeint, dass, wenn von uns jeder an seine Leistungsgrenze geht, wir dann auch auf Schalke gewinnen können." Denn: Gerade gegen Nürnberg war seiner Mannschaft das in Halbzeit eins so gar nicht gelungen. Die beiden Partien zuvor auf St. Pauli und gegen Sandhausen endeten ebenfalls mit 1:1. "Wir haben in diesen Spielen zu viel hergeschenkt", weiß auch Friedl. Zumal der FC Schalke 04 in der Zwischenzeit mit drei Siegen (von insgesamt fünf in Folge) in der Tabelle an Werder vorbeigezogen ist.

Nun also das Aufeinandertreffen am Samstag (13.30 Uhr): Es ist das Duell der Bundesliga-Absteiger, in dem nach jeweils längerer Anlaufzeit beider Klubs in der 2. Liga auch der Tabellenerste (Schalke) auf den -zweiten trifft. Doch nicht nur deshalb erklärt Friedl die Partie für eine besondere: "Generell ist Schalke gegen Bremen immer ein heißer Kampf gewesen, schon früher. Und auch in diesem Spiel wird es jetzt so sein." Deshalb verspürt der Werder-Innenverteidiger vor allem eines: eine "mega" Vorfreude.

Friedl: "Der Wille ist groß - nicht nur bei mir"

"Jetzt zählt's" betont der 24-Jährige vor den verbleibenden vier Ligaspielen und der entscheidenden Saisonphase, die darüber entscheidet, ob Werder der Wiederaufstieg direkt gelingen wird. Als einer jener Bremer Profis, die mit dem Klub in der vergangenen Bundesliga-Saison abgestiegen sind, ist es Friedl daher ein besonderes Anliegen, "das auszubügeln, was man letztes Jahr vergeigt hat".

Gelbsperre droht im Saisonfinale

Die aktuelle Ausgangsposition von Werder als Tabellenzweiter sei jedenfalls "super", verdeutlicht der dreimalige österreichische Nationalspieler, und "wenn du diese Chance vier Spieltage vor Schluss hast, willst du es auch mit allem, was es kostet, schaffen", so Friedl. "Die Lust darauf und der Wille dazu ist enorm groß - nicht nur bei mir, sondern auch bei der Mannschaft und jedem einzelnen." Doch der Verteidiger wird vorsichtig zu Werke gehen müssen im Saisonfinale. Aufgrund von neun Gelben Karten droht Friedl noch eine Gelbsperre. Beeinträchtigen werde ihn das jedoch nicht: "Ich werde genauso in die Zweikämpfe gehen wie sonst auch."