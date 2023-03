Friedl über Reizfigur Gikiewicz: "Das ist kein Kindergeburtstag"

Der SV Werder Bremen hat auch das Rückspiel beim FC Augsburg verloren. Dass Keeper Rafal Gikiewicz dabei zum wiederholten Mal provozierte, sorgte für erhitzte Gemüter - und deutliche Worte der Bremer.

Es gab da natürlich schon diese Vorgeschichte, aus der Hinrunde, als Rafal Gikiewicz erstmals den Werder-Ärger auf sich zog - insbesondere bei den Bremer Anhängern, mit denen sich der Augsburger Torwart beim 1:0-Auswärtssieg im Weserstadion aufreizend gestikulierend angelegt hatte. Am Samstag ließ sich der Pole nun erneut zu Provokationen hinreißen. Mit Abpfiff des 2:1-Heimsiegs hielt er sein Ohr demonstrativ in Richtung Werder-Fanblock, woraufhin auch auf dem Rasen noch Diskussionsbedarf mit einigen Bremern bestand.

Vor allem Marco Friedl wählte im Nachgang noch deutliche Worte, was den von Gikiewicz einmal mehr selbst untermauerten Status als Reizfigur angeht; und dabei zügelte er sich offenbar noch: "Ich muss ein bisschen aufpassen, was ich dazu sage. Es ist ja die gleiche Leier wie im Hinspiel." Da war der Keeper zusätzlich auch mit unsportlichem Verhalten in Erscheinung getreten, als er den Elfmeterpunkt vor der Ausführung des Fehlschützen Marvin Ducksch mit seinen Stollen noch ramponiert hatte.

Friedl: "Wie ein kleines Kind"

Dass die Augsburger nun zum zweiten Mal in dieser Saison gegen die Bremer siegreich waren, "okay", erkannte der Werder-Kapitän an - für die erneuten Provokationen nach Schlusspfiff wiederum hatte er jedoch keinerlei Verständnis. "Wir sind bei einem Bundesligaspiel, das ist kein Kindergeburtstag", richtete Friedl deutliche Worte an die Adresse Gikiewicz'.

Die mitgereisten Bremer Fans waren dem Augsburger Schlussmann bereits während der Partie mit Pfiffen begegnet, allerdings bezeichnete Friedl das als ganz "normal", damit müsse man als Fußballprofi umgehen können: "Dann wie ein kleines Kind wieder Gesten in Richtung unserer Fans zu machen, ist Kindergarten", betonte der Verteidiger abermals. Auch Mitspieler Mitchell Weiser äußerte sich bedient vom Verhalten des 35-Jährigen: "Die Show macht er gerne. Es gibt ein paar Profis, die sich so ein Image aufbauen wollen."

Gikiewicz über Werder-Fans: "Es geht mir auf den Sack"

Gikiewicz begründete sein offenbar belastetes Verhältnis zu den Werder-Fans mit angeblichen Beleidigungen via Social Media: "Es geht mir auf den Sack, dass meine Familie bei Twitter und Instagram von Leuten aus Bremen beleidigt wird." Sollte das nach der Partie am Samstag erneut der Fall sein, kündigte der Augsburger möglicherweise juristische Konsequenzen an: "Dann werden ein paar Leute einen Brief erhalten."