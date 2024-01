Friedl: "Ich hoffe, dass keiner mit der Nase oben rumläuft"

Der 1:0-Sieg in München war ein defensives Glanzstück, doch schon zuvor hat sich die Werder-Verteidigung um Marco Friedl stabilisiert - Österreichs Nationaltrainer sieht genau hin. Der Kapitän warnt aber auch.

Die Werder-Profis sind sensibilisiert, zumindest wird sich untereinander offenbar über einen Trend ausgetauscht, der gefährlich klingt und besagt: Wenn ein Klub einen der eher seltenen Bundesligasiege gegen den FC Bayern einfährt, verläuft die darauffolgende Partie nicht sonderlich erfolgreich. "Niklas Stark hat das, glaube ich, auch erzählt", sagt Marco Friedl, für den dieses Phänomen eigentlich "relativ einfach zu erklären" sei: "Wenn man es gegen die Bayern geschafft hat, denkt man vielleicht, dass es mit ein bisschen weniger Gas reicht".

Auch am Osterdeich wären nach dem 1:0-Auswärtssieg vom vergangenen Sonntag aktuell die Voraussetzungen dafür gegeben - doch gerade Friedl als Bremer Kapitän sowie die anderen Führungsspieler würden darauf unter der Trainingswoche schon entsprechend achtgeben, betont er: "Ich hoffe für jeden Einzelnen, dass keiner mit der Nase oben rumläuft und denkt, am Wochenende geht es schon von alleine. Weil dann werden wir unser blaues Wunder erleben." Am Samstag (15.30 Uhr, LIVE beim kicker) steht das Heimspiel gegen den SC Freiburg bevor.

Kane? "Es reicht eine Situation"

Friedl, der seit dem Bremer Wiederaufstieg eigentlich stets in seinen Leistungen schwankte, hat sich stabilisiert. "Ich fühle mich gut gerade und werde daran arbeiten, dass es jetzt nicht nur für ein paar Wochen so war", erklärt der 25-Jährige, "da weiß ich für mich selbst, was ich zu tun habe." In München sorgte die gesamte Werder-Defensive nun gar dafür, dass die Bayern erstmals seit 65 Heimspielen gar keinen Treffer erzielten - auch nicht der bisherige 22-Tore-Mann Harry Kane.

Podcast Wäre eine Rückkehr von Toni Kroos in die Nationalelf sinnvoll? Spielt Toni Kroos bei der Heim-EM wieder für Deutschland? kicker Daily ordnet Für und Wider ein. In Ghana hat das frühe Aus beim Afrika-Cup Folgen, ein Transfer von Gio Reyna zeichnet sich ab. Und der Bahnstreik wirkt sich auch auf die Bundesliga aus. alle Folgen

Wie hat das funktioniert? "Er ist ein Spielertyp, bei dem man oft denkt, er ist nicht richtig im Spiel, wo er sich ein bisschen fallen lässt, ein paar Aktionen holt, ein paar Pässe spielt - damit er ins Spiel kommt", so Friedl: "Aber es reicht halt immer eine Situation, ein gefährlicher Ball, wo er dann lauert. Und wenn er die Chance hat, macht er sie." Diesmal jedoch nicht.

Friedl: "Rangnick sieht das schon"

Die Bremer hätten den Engländer diesmal "als Kollektiv richtig gut verteidigt, die Sechser, die Außenverteidiger und die Innenverteidiger waren immer da". Und dann gehörte auch etwas Fügung dazu, sagt der Verteidiger: "Aber welche Mannschaft gewinnt in München und hat kein Glück? Das haben wir uns über die 90 Minuten erarbeitet." Friedl weiter: "Es freut mich einfach sehr, dass wir nicht nur ihn, sondern einfach alle Spieler rund um Kane im Griff gehabt haben."

Was Friedl ebenfalls freuen würde: eine Rückkehr in die österreichische Nationalmannschaft. Das letzte Mal nominiert wurde er im September 2022. Der Austausch mit Nationaltrainer Ralf Rangnick ist gegeben, gerade erst zu Weihnachten um Neujahr bestand Kontakt, als der 65-Jährige dem Werder-Profi auch signalisierte, seine positive Entwicklung wahrzunehmen: "Er sieht das schon. Sieht, dass ich einen Schritte nach vorne gemacht habe."

Ob das schon für eine Nominierung in der kommenden Länderspielpause im März reicht? Friedl mit einem Lächeln: "Da bin ich nicht der richtige Ansprechpartner."