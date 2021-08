Fricks Comeback läuft

Der FSV Zwickau kann auf eine baldige Rückkehr von Davy Frick hoffen. Das Urgestein der Sachsen (seit 2011 im Verein) meldete sich nach Hüftproblemen zurück.

Wie der Verein auf Twitter mitteilte, absolvierte der 31-Jährige ein erstes Teiltraining auf dem Platz. Während Frick in der letzten Saison 36 Spiele für den FSV bestritt und nur bei zwei gesperrt fehlte, musste der Abwehrmann die Vorbereitung und die ersten Partien wegen seiner Verletzung passen.

Ende Juni hatte Frick noch von einem "langen und steinigen Weg zurück" gesprochen, der sich nun seinem Ende entgegenneigen könnte.

Saisonstart geriet eher mau

Ohne Frick war Zwickau mau in die neue Spielzeit gestartet: Nach drei Partien - davon zwei zu Hause - steht der FSV mit lediglich zwei Punkten da. Zudem stand das Remis in Köln (1:1) auf sehr wackeligen Füßen. Anders die Heimspiele, in denen die Schwäne gegen den BVB II (1:2) und nun Meppen (1:1) Siege verschenkten. Laut Linksaußen Dustin Willms fehlte zuletzt "die letzte Konsequenz, einfach draufzuhauen und das Ding reinzumachen".