Frick will in Zwickau vorangehen - Cottbus droht Fehlstart

Die Saison ist noch jung. Und dennoch ist beim ein oder anderen Team schon leichter Druck zu verspüren. Dazu gehört der FSV Zwickau, der am Freitag auf ein erfolgreiches Heimdebüt gegen den FSV Luckenwalde hofft, aber auch Energie Cottbus, das den Start gegen Viktoria Berlin in den Sand setzte und samstags gegen RW Erfurt den Fehlstart vermeiden will.

Möchte mit Erfahrung und Leistung beim FSV Zwickau vorangehen: Davy Frick IMAGO/Kruczynski