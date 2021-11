Red Bull München kann vom Champions-League-Viertelfinale träumen

Der EHC Red Bull München hat gute Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale der Champions Hockey League.

Bei HC Fribourg-Gotteron aus der Schweiz gewann die Mannschaft von Trainer Don Jackson am Dienstagabend mit 4:2 (1:1, 3:0; 0:1) und kann sich im Rückspiel am 24. November in München sogar eine knappe Niederlage leisten, um in die Runde der besten acht Teams einzuziehen.

Justin Schütz (17. Minute), Jonathon Blum (26.), Frederik Tiffels (36.) und Konrad Abeltshauser (39.) machten aus einem frühen 0:1-Rückstand nach 40 Minuten eine 4:1-Führung. Der ehemalige NHL-Profi David Desharnais konnte im dritten Drittel mit einem verwandelten Penalty nur noch auf 2:4 verkürzen (46.).