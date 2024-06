Frey-Nachfolger gefunden: Bonn holt "umworbenen" McGhee aus Indiana

Bei den Telekom Baskets Bonn ist ein Nachfolger für den nach Bilbao abwandernden Harald Frey gefunden: Darius McGhee wechselt im Sommer zum Champions-League-Sieger des Jahres 2023.

"Darius wurde von vielen europäischen Teams umworben", versichert Baskets-Sportdirektor Savo Milovic: "Dass er sich für uns entschieden hat, spricht für das gegenseitige Vertrauen, das er und Roel Moors ineinander haben. Wir waren schon in der vergangenen Saison an ihm interessiert. Jedoch wollte er sein Glück nach seiner erfolgreichen College-Karriere zuerst im Farmteam der Indiana Pacers versuchen."

McGhee gilt als schneller und korbgefährlicher Point Guard, der nach einer mit zahlreichen Auszeichnungen gespickten College-Karriere und einem Gastspiel in der NBA-G-League bei den Indiana Mad Ants in die Basketball-Bundesliga kommt. Bei den Baskets unterzeichnete der 1,75 Meter große US-Amerikaner einen Einjahresvertrag.

"Er ist ein Familienmensch, der schon angekündigt hat, zwei Wochen früher als üblich nach Bonn reisen zu wollen, um sich hier mit seiner Freundin einzuleben", erklärt Milovic. Cheftrainer Roel Moors ergänzt: "Darius soll das Team als Point Guard anführen. Er ist extrem schnell und in der Lage, viele und auch sehr schwierige Würfe zu treffen. Zudem nutzt er seine Geschwindigkeit, um zum Korb zu ziehen, wo er entweder selbst abschließen oder für seine Mitspieler kreieren kann."

Bonner Connection in Indianapolis

Möglich machte den Wechsel auch eine Bonner Connection in Indianapolis. Das G-League-Team, in dem McGhee spielte, wurde von Bryce Taylor, in seiner aktiven Zeit von 2009 bis 2010 bei den Telekom Baskets, als Co-Trainer betreut.

Die Bonner Fans können einen Spieler erwarten, der in jedem Spiel alles geben wird. Darius McGhee

"Ich habe mich für die Baskets entschieden, weil ganz Bonn das Team unglaublich unterstützt", informierte sich McGhee bereits über seine neue Heimat: "Für mich bietet sich die Möglichkeit, eine besondere Saison mit einer großartigen Organisation zu erleben. Die Bonner Fans können einen Spieler erwarten, der in jedem Spiel alles geben wird. Jemand, der sich wirklich dafür einsetzt, der Stadt Bonn etwas zu geben."

Mit der Verpflichtung McGhees steht indes auch fest, dass Glynn Watson Jr. nicht zu den Baskets zurückkehren wird. Watson Jr. trug in der vergangenen Saison 57-mal das Trikot der Baskets. Über vier Wettbewerbe verteilt erzielte er im Schnitt 13,1 Punkte, 3,9 Assists und 2,7 Rebounds. Wohin es ihn nun zieht, ist offen.