Freundschaften müssen vor dem ungleichen Kieler Stadtderby ruhen

Die Voraussetzungen sind klar vor dem Duell Tabellenführer gegen Schlusslicht, doch das Kieler Derby ist etwas Besonderes: Beide Teams verbinden viele Freundschaften und alte Erinnerungen. Auch deshalb hoffen einige Holstein-Akteure auf den Klassenerhalt des Nachbarvereins, doch Punkte sollen sie woanders holen.

Wenn der FC Kilia Kiel am Sonntag (15 Uhr) am Hasseldieksdammer Weg Holstein Kiel II zum Kieler Stadtderby in der Regionalliga Nord empfängt, sind die Rollen eindeutig verteilt: Der Aufsteiger und Tabellenletzte trifft auf den Ligaprimus, der sogar noch ein Spiel weniger als sein ärgster Verfolger, Hannover 96 II, ausgetragen hat.

"Vor der Saison hat vermutlich keiner erwartet, dass das Stadtderby ein Duell der absoluten Gegensätze wird", mutmaßt Holsteins Tim Siedschlag, der sich beim Blick auf die Tabelle in erster Linie ob der Spitzenposition der KSV verwundert, aber hocherfreut die Augen reibt. Holstein kommt mit der Empfehlung des 3:1-Auswärtssieges aus dem Spitzenspiel beim 1. FC Phönix Lübeck zum seit zehn Spielen punktlosen FC Kilia.

Siedschlag betritt mit dem Derby im Alter von 36 Jahren absolutes Neuland: "Ich habe in meiner gesamten Herren-Karriere nicht ein Stadtderby als Punktspiel absolviert." Dabei blickt der Leitstorch immerhin auf nunmehr 468 Pflichtspiele in Ober-, Regionalliga, 3. Liga und sogar 2. Bundesliga zurück.

Rückkehr zum Duell gegen den Kumpel

"Dass wir jetzt auch ein Regionalliga-Auswärtsspiel in der eigenen Stadt haben, gefällt mir. Schon deshalb hoffe ich, dass Kilia am Ende der Saison die Klasse hält", sagt der Leitstorch, den seit langen Jahren eine enge Freundschaft mit Kilia-Coach Nicola Soranno verbindet.

"Es wird viel geflachst im Vorfeld. Nicola hat mir schon gesagt, dass er mich beim Derby gerne im Kilia-Trikot gesehen hätte", berichtet "Siedo", der sich vor knapp drei Wochen nach seinem Treffer beim 3:2-Auswärtssieg beim FC St. Pauli II an der Wade verletzte und fortan pausieren musste. Doch pünktlich zum Stadtderby kehrt er in den Störche-Kader zurück. Die Freundschaft muss also für 90 Minuten ruhen - wie viele andere Freundschaften auch, schließlich trugen nicht weniger als 20 Spieler des Kilia-Kaders einst das Holstein-Trikot.

"Keine Nachbarschaftshilfe"

"Für uns wird es ein Bonusspiel. Holstein hat eine unglaubliche Qualität. Sie haben aktuell die Fähigkeit, alles leicht aussehen zu lassen", erklärt Soranno voller Anerkennung für seinen Ex-Verein, bei dem er selbst als Spieler, Co-Trainer unter Ole Werner und später als U 23-Coach tätig war.

Doch Geschenke seitens der KSV wird es für die "Ehemaligen" nicht geben: "Vor einen Derby spielt es keine Rolle, ob du Erster oder Letzter bist. Es gibt keinen Grund, den FC Kilia zu unterschätzen", sagt Holstein-Trainer Sebastian Gunkel und fügt an: "Wir würden uns freuen, wenn der FC Kilia den Klassenerhalt schafft. Aber die Punkte müssen sie gegen andere Mannschaften holen. Es wird keine Nachbarschaftshilfe geben." Zumal Gunkel nach der Rückkehr von Siedschlag bis auf den Langzeitverletzten Lenny Borges auf seinen kompletten Kader zurückgreifen kann.

Entsprechend demütig blickt Kilia-Coach Soranno mit einer kleinen Einschränkung auf den Sonntag: "Von der Qualität sind Holstein II und Hannover 96 II die herausragenden Teams der Liga. Im Normalfall ist Holstein klarer Favorit gegen uns, aber es ist ein Stadtderby."

MEHR ZUR REGIONALLIGA NORD Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Die weiteren Partien

Bereits einen Tag vor dem Kieler Derby öffnet der 17. Spieltag seine Tore. Im Reservenduell zwischen Hannover und St. Pauli treffen dabei Gegensätze aufeinander. Während die 96-Youngsters mit nur einer Niederlage aus den letzten acht Partien voll im Saft stehen, macht sich am Kiez nach sechs sieglosen Partien am Stück der Herbstblues breit. Am Bremer Panzenberg wird derweil Dinalo Adigo nach längerer Krankheit sein Comeback an der Seitenlinie des 1. FC Phönix Lübeck geben.

Der VfB Oldenburg könnte derweil mit einem Sieg im Topspiel gegen BW Lohne seine Erfolgsserie ausbauen und weiter zur Spitzengruppe aufschließen. Eine kleine Serie hat aktuell auch der SC Spelle-Venhaus am Laufen, nach vier Niederlagen am Stück sehnt man sich beim Aufsteiger aber nach einem Ende dieser Durststrecke. Beim Hamburger SV II soll der Bock nun endlich umgestoßen werden.

Auch am Himmel über Hamburg-Eimsbüttel scheint derzeit eher selten die Sonne. Fünfmal in Folge blieb der Aufsteiger in der Liga zuletzt sieglos, dazu das bittere Pokalaus gegen den HEBC. Mit dem SSV Jeddeloh II wartet nun ein Gegner in Schlagdistanz. Um Jeddeloh wieder in die Abstiegsstrudel hineinzuziehen, braucht es jedoch dringend drei Zähler. Außerdem im Einsatz ist die SV Drochtersen/Assel, die den TSV Havelse zu Gast hat.

Mit dem SV Meppen scheint auch der zweite Drittliga-Absteiger in der Regionalliga angekommen zu sein. Dreimal in Folge ging der SVM zuletzt als Sieger vom Platz. Im Topspiel gegen Ottensen hat die Elf von Adrian Alipour allerdings eine harte Nuss zu knacken. In der letzten Sonntagspartie stehen sich dann abschließend Eintracht Norderstedt und Weiche Flensburg, das kürzlich einen Trainerwechsel vollzogen hat, gegenüber.