Freunds Tischler-Zeit: "Vielleicht die schwierigste Phase meines Lebens"

In der aktuellen Folge von "kicker meets DAZN" ist Bayerns Sportdirektor Christoph Freund zu Gast. Im Podcast lobt der Österreicher Liga-Konkurrenten und Herbstmeister Bayer Leverkusen und spricht über die aktuelle Kaderplanung bei den Bayern.

Freunds Karriere im Fußball verlief nicht gerade geradlinig. Er spielte in der 2. österreichischen Liga, als sich sein Leben "schlagartig änderte", wie er im Podcast "kicker meets DAZN" Host Alex Schlüter erzählt. Nach dem plötzlichen Tod seines Vaters im Jahr 2002 übernahm er die familieneigene Tischlerei in Leogang. "Das war eine extrem intensive Phase in meinem Leben, vielleicht die schwierigste. Aber ich habe viel gelernt, was man im Teamwork mit anderen Menschen erreichen kann."

Podcast KMD #194 (mit Christoph Freund) kicker meets DAZN ist natürlich auch 2024 euer treuer Audio-Reiseführer durch den Bundesliga-Wahnsinn! Zum Start ins neue Jahr schaut passend dazu der Münchner Sportdirektor Christoph Freund im Podcast vorbei, um über den Kane-Transfer, die große Herausforderung FC Bayern und seinen sehr ungewöhnlichen Werdegang zu sprechen. alle Folgen

Nach seiner aktiven Karriere arbeitete Freund bei Red Bull Salzburg als Teammanager und Sportkoordinator, ehe er in der Saison 2015/16 Nachfolger von Ralf Rangnick als Sportdirektor wurde. Es sollte die erfolgreichste Ära in der Salzburger Geschichte werden: In den acht Spielzeiten im Amt holte Salzburg jedes Mal den Meistertitel und wurde sechsmal Cupsieger. Der Höhepunkt der Vereinsgeschichte: Die Qualifikation für das Achtelfinale in der Champions-League-Saison 2021/22.

Geplant war sein Weggang aus Salzburg nicht. "Ich hatte einen längerfristigen Vertrag bei RB, als Uli Hoeneß angerufen hat", sagt er. Dieses Gespräch war wohl ausschlaggebend: Nach 17 Jahren war im Sommer 2023 für Freund Schluss in Salzburg. Als Nachfolger von Hasan Salihamidzic steht er an der Säbener Straße seit September als Sportdirektor in der Verantwortung.

Mit dem aktuellen Kader der Bayern sieht Freund den Verein derzeit gut aufgestellt. "Wir sind zufrieden mit der Vorrunde. Wir haben eine gute Kadermischung, die Qualität stimmt. Ein guter Konkurrenzkampf ist wichtig, damit jeder auf seine Spielzeiten kommt und es nicht zu viele unzufriedene Spieler gibt", sagt Freund.

Für den direkten Konkurrenten um die Meisterschaft, Bayer 04 Leverkusen, hat Freund viel Anerkennung übrig. "Die haben eine unglaubliche Hinrunde gespielt. Für den deutschen Fußball finde ich das interessant und sehr wichtig. Simon Rolfes und Xabi Alonso machen eine überragende Arbeit. Da muss man den Hut vor ziehen."

kicker meets DAZN jetzt hier hören:

