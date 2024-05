Freund warnt: "Oft wirkt es, als hätte man alles unter Kontrolle ..."

Bayerns Sportdirektor Christoph Freund sprach kurz vor dem Abflug nach Madrid über Reals versteckte Stärke, ein mögliches deutsches Champions-League-Finale - und auch kurz über die anhaltende Trainersuche.

Bevor der Tross des FC Bayern am Dienstag in Richtung Madrid abhob, stellte sich Sportdirektor Christoph Freund noch kurz den Fragen der Medien. Die 1:3-Niederlage gegen Stuttgart am Wochenende habe man "schnell abgehakt" und direkt nach vorn geblickt - auf das so wichtige Rückspiel im Champions-League-Halbfinale am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Real.

"Man hat schon im Hinspiel gesehen, dass Madrid immer wieder Tore aus dem Nichts machen kann", erklärte Freund. "Oft wirkt es so, als hätte man alles unter Kontrolle, und fünf, sechs Sekunden später stehen sie vor der Hütte."

Freund rechtfertigt öffentlich stattfindende Trainersuche

Meinen dürfte er damit besonders Vinicius Junior, Rodrygo und Jude Bellingham. Falls sich die Bayern nach dem 2:2 aus der Vorwoche nun tatsächlich im Estadio Santiago Bernabeu durchsetzen sollten, könnte es sogar zu einem deutsches Finale kommen. "Das wäre natürlich ein Traum", fand Freund, der die Bundesliga lobte: "Zwei deutsche Vereine im Halbfinale der Champions League, Bayer Leverkusen ganz nah dran am Finale in der Europa League. Das spricht für Deutschland, für die Bundesliga - auch vor der Europameisterschaft."

Auch auf die mahnenden Worte von Ex-Boss Karl-Heinz Rummenigge ging er ein. Der hatte in einem Interview mit der spanischen Zeitung AS mehr Diskretion beim FC Bayern eingefordert. "Der FC Bayern ist ein Verein, der sehr interessant ist", rechtfertigte Freund die immer wieder nach außen dringenden Wasserstände in der Trainersuche.

Nach Ralf Rangnicks Absage läuft diese weiter. "Wir wollen jemand finden, der 100 Prozent zu Bayern München passt, der richtig Bock auf diese Geschichte hat", sagte Freund, der einen Zeitrahmen für die Entscheidung verneinte: "Eine Deadline haben wir uns noch nie gesetzt." Es stehe "nach wie vor ganz oben, dass wir das Richtige machen".