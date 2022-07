"Freue mich, wieder in der Bundesliga zu spielen": Radke zieht es nach Potsdam

Turbine Potsdam verpflichtet Laura Radke vom Regionalligisten VfL Bochum. Die 22-Jährige möchte in Potsdam den nächsten Schritt gehen.

Turbine Potsdam ist auf der Suche nach einer Verstärkung für den Angriff in Bochum fündig geworden: Vom VfL wechselt Laura Radke zum 1. FFC. Über die Dauer des Vertrages machte der Verein keine Angaben.

16 Liga-Tore in der vergangenen Saison

Die 22-Jährige überzeugte die Verantwortlichen in Potsdam unter anderem mit ihren 16 Treffer in der abgelaufenen Regionalliga-West-Spielzeit. Sie möchte sich beim Bundesligisten nun "weiterentwickeln und den nächsten Schritt gehen": "Turbine Potsdam ist einer der erfolgreichsten und traditionsreichsten Vereine im Frauenfußball, ich freue mich, ein Teil davon zu sein und wieder in der Bundesliga zu spielen", wird Radke in der Pressemitteilung zitiert

Vor ihrer Station in Bochum spielte sie schon für die SGS Essen, Bayer 04 Leverkusen sowie dem MSV Duisburg - zwölfmal lief sie schon in der Bundesliga auf.