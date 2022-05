"Freue mich vor Fans am Dalle zu spielen": Littmann wird Würzburger

Die Würzburger Kickers haben den nächsten Neuzugang bekanntgegeben: Tim Littmann (20) wechselt von Ligakonkurrent Aschaffenburg nach Unterfranken.

Kickers-Coach Marco Wildersinn ist sich laut einer Pressemitteilung des Vereins sicher: Littmann "ist ein weiterer junger Spieler, der entwicklungsfähig ist. In seiner ersten Saison im Herrenbereich hat er eine gute Saison für die Viktoria gespielt und auf sich aufmerksam gemacht." Mit dem offensiven Außen könnte der Drittliga-Absteiger also einen starken Perspektivspieler an Land gezogen haben.

Nach der ersten Profi-Saison soll mehr folgen

Littmann wurde beim Karlsruher SC sowie Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt ausgebildet und spielte in der Junioren-Bundesliga. Der gebürtige Heilbronner sammelte erst in der abgelaufenen Saison erste Erfahrungen im Herrenfußball und stand für den SV Viktoria Aschaffenburg in 36 Begegnungen in der Regionalliga Bayern auf dem Feld.

Eine Torbeteiligung gelang Littmann nicht. Das soll sich in Würzburg ändern. Dennoch spricht er von "einer sehr guten Saison in Aschaffenburg. Daran möchte ich in Würzburg anknüpfen und der Mannschaft helfen".

Der nächste Karriereschritt erzeugt zudem viel Glückseligkeit bei Littmann, der meint: "Ich freue mich auf die Kickers und vor den Fans am Dalle zu spielen." Dies wird er demnächst mit dem Kosovaren Dardan Karimani (23) tun, auch der Mittelfeldmann ist neu am Dallenberg.