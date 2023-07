"Freue mich über Bestzeit" - Gose Fünfte über 800 Meter Freistil

Isabel Gose bleibt weiter ohne Weltmeisterschafts-Medaille. Am Samstag kam die Magdeburgerin über 800 Meter Freistil auf Platz fünf.

Im japanischen Fukuoka blieb die 21-Jährige nach den Plätzen sechs und sieben über 1.500 beziehungsweise 400 Meter Freistil in persönlicher Bestzeit von 8:17,95 Minuten 4,36 Sekunden hinter dem Bronzerang, den die Australierin Ariarne Titmus belegte. Weltmeisterin wurde - wie über 1.500 Meter - die US-Amerikanerin Katie Ledecky in 8:08,87 Minuten klar vor der Chinesin Li Bingjie, die 8:13,31 Minuten benötigte.



"Ich freue mich über die Bestzeit. Ich habe versucht, unbeschwert heranzugehen, habe aber trotzdem von der Medaille geträumt. Ich weiß nicht, was mein Trainer Bernd Berkhahn vor hat, aber ich freue mich schon sehr auf die neue Saison. Es hat sich alles sehr gut angefühlt, ich habe sehr viele Erfahrungen gesammelt", sagte Gose.

Mixed-Staffel auf Platz acht

Erwartungsgemäß ohne Chance war die deutsche Mixed-Staffel über 4x100 Meter Freistil. Peter Varjasi, Rafael Miroslaw, Nele Schulze und Nina Holt belegten in 3:27,18 Minuten Platz acht. Weltmeister in Weltrekordzeit von 3:18,83 Minuten wurde Australien vor den USA und Großbritannien. Es war bereits der 13. Titel für australische Schwimmer bei diesen Weltmeisterschaften.