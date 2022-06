"Freue mich total": Klose wird Trainer in Altach

Der SCR Altach hat den Nachfolger für Ludovic Magnin gefunden: Miroslav Klose wird in der kommenden Saison an der Seitenlinie der Vorarlberger stehen.

Der SCR Altach hat am Freitagnachmittag seinen neuen Trainer präsentiert. Wie die Vorarlberger mitteilten, wird Miroslav Klose in der kommenden Saison an der Seitenlinie der Rheindörfler stehen. Als Co-Trainer wird Klose im westlichsten Bundesland Österreichs Slaven Skeledzic, der zuletzt als Individualtrainer im Campus des FC Bayern München tätig war, behilflich sein.

"Ich freue mich total auf meine neue Aufgabe hier in Altach! Es war einfach von Anfang an genau dieses positive Gefühl, das ich haben muss, dass ich hier genau richtig bin. Die ersten Gespräche mit den Verantwortlichen waren so offen, dass mir klar war, das will ich machen! Jetzt kann ich es kaum noch erwarten, das Team, die Menschen im Klub und natürlich die Fans kennenzulernen", wurde Klose in einer Aussendung zitiert.

Erster Cheftrainer-Posten im Profifußball

Für Klose stellt der Job in Altach die erste Cheftrainer-Tätigkeit im Profifußball dar. Nach dem Ende seiner aktiven Karriere im Sommer 2016 hatte er zunächst als Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft erste Erfahrungen gesammelt, ehe er anschließend die U 17 des FC Bayern übernahm. In der Saison 2020/21 wechselte er beim deutschen Rekordmeister als Assistenztrainer ins Trainerteam von Hansi Flick.

Für Altach hat die zähe Trainersuche somit ein Ende. Noch am Freitagvormittag hatte Heiko Herrlich Medienberichten zufolge als Favorit gegolten. Der Sportliche Leiter Werner Grabherr zeigte sich mit der nun präsentieren Lösung mehr als zufrieden: "Es freut mich sehr, dass wir mit Miroslav Klose unseren neuen Cheftrainer gefunden haben. Miroslav passt mit seiner Persönlichkeit sehr gut zum SCRA, ist bereit mit anzupacken und die Professionalisierung weiter voranzutreiben. Er ist ein Trainer mit einer klaren Handschrift und hat bereits sehr viel Erfahrung in der Ausbildung und Entwicklung von Spielern sammeln können. Wir werden Miroslav das Umfeld bieten, welches er für seinen ersten Cheftrainerposten im Profifußball benötigt." Über die Vertragslaufzeit machte Altach keine Angaben.