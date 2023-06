"Freue mich, Teil der Entwicklung zu sein": Hannover verlängert mit Dehm

Hannover 96 treibt die Personalplanung für die kommende Saison voran und hat den auslaufenden Vertrag von Jannik Dehm (27) verlängert. Das neue Arbeitspapier des Defensivspielers läuft nun bis 2025.

Jannik Dehm und Hannover 96 haben sich auf eine weitere Zusammenarbeit geeinigt. Wie der Verein am Montag bekannt gab, hat der Defensivallrounder, der zumeist als Rechtsverteidiger eingesetzt wird, seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag um zwei Jahre bis 2025 verlängert.

Dehm wurde in der Jugend des Karlsruher SC ausgebildet und wechselte 2015 zur zweiten Mannschaft der TSG Hoffenheim. Drei Jahre später folgte der Schritt zu Holstein Kiel, für die er insgesamt 71 Zweitligaspiele absolvierte. Zur Saison 2021/22 nahm schließlich Hannover 96 den Defensivspezialisten unter Vertrag.

In seinen bisherigen zwei Spielzeiten bestritt Dehm insgesamt 40 Spiele für die Sechsundneunziger und kam dabei auf drei Torvorlagen. In der abgelaufenen Saison stand der 27-Jährige in 19 Partien der 2. Bundesliga und einmal im DFB-Pokal auf dem Platz, jedoch selten über 90 Minuten. In den letzten sechs Saisonspielen stand Dehm jeweils in der Startelf.

"Absoluter Teamplayer"

96-Sportdirektor Marcus Mann freut sich über den Verbleib seines Spielers: "Sowohl sportlich als auch menschlich wissen wir, was wir an Jannik haben. Er ist ein absoluter Teamplayer, der uns auch im Mannschaftsgefüge guttut. Von daher freuen wir uns sehr, dass wir ihn nun für zwei weitere Jahre im Team haben."

"Wir haben uns im vergangenen Sommer neu aufgestellt und eine Saison mit Höhen und Tiefen erlebt - jetzt geht es darum, aus den Erfahrungen zu lernen und vor allem noch stabiler zu werden. Dabei möchte ich helfen und freue mich, weiterhin Teil der Entwicklung bei Hannover 96 zu sein. Ich gehöre inzwischen zu den erfahreneren Spielern im Team, habe im Fußball schon ein paar Dinge erlebt und möchte auf und neben dem Platz meinen Beitrag leisten, dass wir die nächsten Schritte auf unserem Weg gehen", kommentierte Dehm seine Vertragsverlängerung.