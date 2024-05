"Freue mich auf Eishockey": Jagr vor 36. Profi-Saison

Jaromir Jagr hat offenbar weiterhin nicht genug von Eishockey. Die nunmehr 51 Jahre alte Legende seines Sport kündigte am Samstag an, weitermachen zu wollen.

Will mit Kladno in eine weitere Profi-Saison gehen: Eishockey-Legende Jaromir Jagr. IMAGO/CTK Photo

"Eine weitere Eishockey-Saison hat begonnen. Ich habe gerade gelesen, dass ich vor 35 Jahren erstmals für Kladno in der Extraliga gespielt habe. Es kommt mir wie eine Minute vor. Aber die Nervosität und das Erwarten des Starts ist immer noch dasselbe. (...) Ich freue mich auf Eishockey", erklärte Jagr am Samstag über Soziale Medien und kündigte damit offenkundig an, in seine insgesamt 36. Profi-Saison gehen zu wollen.

Einsatz am Sonntag gegen Pardubice?

In der Auftaktpartie seines Klubs HC Rytiri Kladno, ein 0:1 am Freitag beim HC Olomouc, hatte Jagr noch gefehlt. Im Heimspiel am Sonntag (16 Uhr) gegen den HC Dynamo Pardubice könnte der Angreifer am 2. Spieltag wieder mit von der Partie sein.

Die vergangene Saison 2022/23 hatte Kladno nach der Hauptrunde auf dem 14. und damit letzten Platz der tschechischen Eliteliga abgeschlossen. Jagr war in 26 der 52 Partien zum Einsatz gekommen.

Legende des Eishockeys

Nach seinem Start als Profi 1988 in Tschechien war Jagr 1990 in die NHL zu den Pittsburgh Penguins gewechselt und avancierte dort zu einem Superstar im Eishockey. Unterbrochen von zwei Lockouts (2004/05 und 2012/13) sowie drei Jahren bei Avangard Omsk in der KHL (2009 bis 2011) stand Jagr bis 2018 in insgesamt 23 Spielzeiten in der NHL auf dem Eis. Nach seiner erfolgreichsten Zeit in Pittsburgh spielte der Offensivspieler mit den Washington Capitals, den New York Rangers, Philadelphia Flyers, Dallas Stars, Boston Bruins, New Jersey Devils, Florida Panthers und zuletzt 2017/18 den Calgary Flames noch für acht weitere NHL-Klubs.

In seiner großartigen Karriere gewann Jagr unter anderem zweimal den Stanley Cup, zweimal den WM-Titel mit Tschechien sowie einmal die Goldmedaille bei Olympischen Spielen und gehört somit zum elitären "Triple Gold Club" des Eishockeys.