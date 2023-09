Freude und Trauer beim FSV Zwickau

Der FSV Zwickau hat eine emotionale Woche hinter sich. Vergangenen Sonntag wurde die Crowdfunding-Aktion erfolgreich abgeschlossen, tags zuvor trat jedoch Vereinslegende Alois Glaubitz im Alter von 89 Jahren aus dem Leben.

Am vergangen Samstag setzte sich der FSV Zwickau im Landespokal in Rosswein mit 5:0 durch. Am gleichen Tag verstarb Vereinslegende Alois Glaubitz. IMAGO/Picture Point

Mehr zur Regionalliga Nordost Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Transfers

Es sind bewegende Zeiten beim FSV Zwickau. In der letzten Woche erreichte das von den eigenen Fans initiierte Crowdfunding "Fußball gehört den Fans", das deutschlandweit großen Anklang fand und sogar internationale Unterstützer hatte, die erhofften 500.000 Euro. Bis zum Ablauf der Spendenfrist am 10. September kamen insgesamt 544.453 Euro zusammen.

Geld, das dem finanziell angeschlagenen Verein auf dem Weg der Gesundung hilft und eine im Sommer noch akut drohende Insolvenz wohl mit abwenden dürfte. Gleichzeitig haben sich die Schwäne vor der Länderspielpause in der Regionalliga zurechtgefunden. Nach anfänglichen Schwierigkeiten im Zuge des durch den Drittligaabstieg notwendigen Totalumbruchs steht eine Mannschaft auf dem Feld, die auch am Sonntag in Cottbus konkurrenzfähig ist. Ein wesentlicher Baustein hierfür ist der 33-jährige Marc-Philipp Zimmermann.

Zimmermann geht voran

Der hauptberufliche Polizist ist mit seiner Erfahrung und tadellosen Einstellung Führungsfigur und Publikumsliebling in einem. An ihm sollen sich die jungen Mitspieler ein Beispiel nehmen, wie es Coach Rico Schmitt vor einiger Zeit betonte. Dass der Torjäger ein Faktor ist, bewies er mit seinem Doppelpack beim 3:2 im letzten Heimspiel gegen Hansa Rostock II und der Art und Weise, wie er danach die entscheidenden Dinge ansprach. "Die Jungs haben alle ein enormes Talent. Sie brauchen aber auch Führungskräfte und ein starkes Trainerteam, die sie unterstützen. Das haben sie hier", so Zimmermann.

Er ist eine dieser Führungskräfte, was ein Blick auf die nackten Zahlen bestärkt. Drei Spiele, drei Tore und das bei 154 Einsatzminuten sind schon ein Brett. Dabei fuhr Zimmermann vor der Hansa-Partie noch bis 2 Uhr nachts Streife. Wenn die Pflicht ruft... Zur zweiten Runde im Sachsenpokal am letzten Sonnabend bei Kreisoberligist Roßwein fehlte "Zimbo", weil er Dienst schob. Zwickau feierte trotzdem ein standesgemäßes 5:0.

Doch kurz darauf trugen alle tiefe Trauer. Vereinslegende und Rekordspieler Alois Glaubitz (495 Pflichtspiele, davon 429 in der DDR-Oberliga) verstarb am selben Tag mit 89 Jahren. Der "Al", wie sie ihr Idol in Zwickau liebevoll nannten, war dem Verein stets treu und selbst im hohen Alter zu den Heimspielen in der GGZ-Arena. Die, geht es nach den Initiatoren des Crowdfunding, soll künftig "Alois-Glaubitz-Stadion" heißen. Ein entsprechender Aufruf wurde am Mittwoch in den sozialen Medien gestartet. Es wäre eine besondere Würdigung für einen, der noch vor kurzem unterstrich: "Ich bin froh, dass ich zu diesem Verein gehöre. Es macht mich stolz!"