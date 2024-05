Freud und Leid vereint: Cannavaro feiert - Frosinone steigt nach spätem Drama ab

Zum Abschluss dieser Saison hat sich in der Serie A noch einen regelrechter Kellerkrimi abgespielt. Gleich drei Teams hatten sich noch im Lostopf um den dritten Absteiger nach Salernitana und Sassuolo befunden.

Auftrag erfüllt: Weltmeister Fabio Cannavaro hat Udinese Calcio gerade noch in der Serie A gehalten. IMAGO/Giuseppe Maffia

Gleich zwei namhafte Trainer fanden sich an diesem 38. Spieltag im italienischen Keller wieder: Auf der einen Seite Frosinones Eusebio di Francesco (Ex-Sassuolo, Ex-Roma), der den Serie-A-Aufsteiger in der Klasse halten sollte. Auf der anderen der erst kürzlich von Udinese Calcio als Retter installierte Fabio Cannavaro, seines Zeichens einst Weltklasse-Abwehrmann und Weltmeister von 2006.

Und während des Spielverlaufs hatte es lange Zeit durchaus danach ausgesehen, als würden sich beide Verantwortliche hinterher die Hand zum gegenseitigen Glückwunsch zum Ligaverbleib schütteln können. Denn weil im Parallelspiel der FC Empoli trotz anfänglicher Führung lange bei einem 1:1 gegen die Roma stehengeblieben war, waren für einen gewissen Zeitraum sowohl Frosinone als auch Udine gesichert.

Di Francesco geht den Weg seines Ex-Klubs

Doch es sollte alles ganz anders kommen: Zunächst einmal schlug das auch mit dem Ex-Herthaner Lazar Samardzic daherkommende Udinese Calcio durch den von Coach Cannavaro gebrachten Joker Keinan Davis in der 76. Minute mit dem 1:0-Siegtreffer zu. Durch die Führung samt gleichbedeutendem Endresultat sicherten sich die Zebras auch vor einem Sieg Empolis ab, weil ein solcher eben Udine ins sportliche Verderben gestürzt hätte.

Frosinone dagegen spielte mit dem Feuer, brachte nämlich selbst in den Schlussminuten nichts mehr groß nach vorn zustande - und musste nur kurz nach Abpfiff realisieren, dass Empoli im Parallelspiel eben doch durch eine spätes 2:1 von M'Baye Niang (90.+3) das Glück in die eigenen Hand genommen hatte.

So durfte in der Toskana sowie im Lager von Udinese Calcio - Coach Cannavaro wurde von allen Seiten beglückwünscht - ausgiebig gefeiert werden, die Klasse war gehalten. Anders die Lage quasi gegenüber von Cannavaro: Sein Trainerkollege di Francesco war abgestiegen. Mit seinem Team aus Frosinone folgte der 54-Jährige seinem Ex-Klub Sassuolo sowie dem abgeschlagenen Schlusslicht Salerno in die Serie B.