Freud und Leid bei BW Linz: Mensah verlängert - Joao Luiz Soares verletzt raus

Aufsteiger Blau-Weiß Linz muss in der kommenden Qualifikationsgruppe ohne Offensivkraft João Luiz Soares auskommen. Der Winter-Neuzugang zog sich im Training einen Achillessehnenriss zu und wurde bereits erfolgreich operiert. Nun wird er aber für eine länger Zeit fehlen. Paul Mensah verlängerte indessen seinen Vertrag.

Bittere Nachrichten bei Aufsteiger Blau-Weiß Linz. Wie die Oberösterreicher vermelden, hat sich Offensivspieler João Luiz Soares im Mannschaftstraining am Mittwoch einen Achillessehnenriss zugezogen und wird seiner Mannschaft für längere Zeit fehlen. Der brasilianische Winter-Neuzugang wurde laut Angabe des Tabellenneunten bereits erfolgreich operiert. Seit seinem Transfer von Zweitligist Schwarz-Weiß Bregenz in die Stahlstadt absolvierte der 25-jährige Flügelspieler vier Spiele, ein Scorerpunkt gelang ihm dabei noch nicht.

Mensah verlängert

Auf der anderen Seite gibt es bei den Oberösterreichern auch Positives zu vermelden. Offensivkraft Paul Mensah hat seinen auslaufenden Vertrag um zwei weitere Jahre verlängert und bindet sich bis 2026 an die Linzer. Der 24-Jährige wechselte im Sommer 2022 vom rumänischen Erstligisten FC Botosani in die Stahlstadt und schoss in 69 Pflichtspielen zehn Tore. In Zukunft sollen weitere folgen, wie der Angreifer sagt: "Ich freue mich sehr den Vertrag beim FC Blau-Weiß Linz bis 2026 zu verlängern. Ich konnte mich in den letzten zwei Jahren hier sehr gut weiterentwickeln und verbessern. Gemeinsam mit der Mannschaft habe ich noch vieles vor und werde alles für diesen Klub und die Fans geben."

Auch Sportdirektor Christoph Schösswendter freut sich über den Verbleib des Stammspielers: "Es freut mich wirklich sehr, dass mit Pauli ein absoluter Leistungsträger aus den letzten Jahren mit der Verlängerung seines Vertrages ein wichtiges Zeichen für die Mannschaft, die Fans und den ganzen Klub setzt. Wir haben absolutes Vertrauen in seine Fähigkeiten und wissen, dass Pauli noch viel Entwicklungspotential besitzt und uns deshalb noch sehr viel Freude bereiten wird. Außerdem ist er durch seinen Charakter und seine positive Art nicht nur sportlich ein sehr wichtiger Baustein unseres Kaders."

Für die Linzer geht es in der Qualifikationgruppe mit einem wichtigen Heimspiel gegen Schlusslicht Austria Lustenau (Samstag, 17 Uhr, LIVE! bei kicker) los. Aktuell trennen die Linzer nur vier Punkte vom Tabellenende.