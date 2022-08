Frenetischer Empfang am Flughafen: Alli zieht es zu Besiktas

Dele Alli verlässt den FC Everton bereits nach einem halben Jahr in Richtung Istanbul. Der Mittelfeldspieler schließt sich Besiktas an - es ist die erste Auslandsstation für den 26-Jährigen.

Bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde Dele Alli von Besiktas-Fans frenetisch am Flughafen in Istanbul empfangen. Nach dem bestandenen Medizincheck bestätigten die Schwarzen Adler nun die Verpflichtung: Der Mittelfeldspieler des FC Everton schließt sich zunächst für ein Jahr auf Leihbasis Besiktas an, von einer Kaufoption, die dem Vernehmen nach bis Januar rund 7 Millionen Euro beträgt und danach knapp 9,5 Millionen Euro, kann der SüperLig-Verein bis zum Saisonende Gebrauch machen.

Alli wechselte erst im Januar zu Everton

Damit zieht es den 37-maligen englischen Nationalspieler erstmals ins Ausland. Alli gehörte nach seinem Wechsel im Jahr 2015 von Milton Keynes Dons zu den Tottenham Hotspurs zu den vielversprechendsten Talenten in der Premier League. Gleich in seiner Debütsaison bei den Spurs stand er in 33 Ligaspielen auf dem Feld und erzielte zehn Treffer. Nach zwei weiteren starken Saisons nahm die Spielzeit des 26-Jährige mit zunehmender Dauer ab. Daher entschied er sich im Januar nach 233 Pflichtspielen für die Spurs für einen Wechsel zum FC Everton.

Da der Neuanfang bei den Toffees misslang (Alli kam zumeist von der Bank) zieht es ihn nach nur einem halben Jahr in die Türkei. Dort möchte der Mittelfeldmann Besiktas dabei helfen, die Meisterschaft zurückzuholen: Der Traditionsklub gewann letztmals in der Saison 2020/21 den Titel.