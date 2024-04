French Open: Thiem schafft es nicht direkt ins Hauptfeld

Der zweifache Finalist Dominic Thiem hat es in diesem Jahr nicht direkt in das Hauptfeld der French Open geschafft. Stand jetzt ist der US-Open-Sieger von 2020 auf einige Absagen oder eine Wildcard des Veranstalters angewiesen.

Dominic Thiem muss um seinen Hauptfeld-Platz bei den am 26. Mai beginnenden French Open bangen. Wie aus der am Dienstag veröffentlichten "Entry List" hervorgeht, hat der Österreicher die direkte Qualifikation für das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres verpasst. Der 30-Jährige ist auf sechs Absagen besser gereihter Spieler angewiesen - oder aber auf eine Wildcard des Veranstalters, die Thiem als zweifacher Finalist in Roland Garros (2018 und 2019) durchaus erhalten könnte.

Eine diesbezügliche Anfrage hat Thiem bei Turnierdirektorin Amelie Mauresmo bereits eingereicht. Das erklärte der US-Open-Sieger von 2020 am Rande des ATP-Events in München, wo er dem Weltranglisten-240. Alejandro Moro Canas in Runde eins mit 4:6 und 4:6 unterlag. Thiem selbst liegt im Ranking nur mehr auf Position 105 - und denkt daher auch öffentlich über ein Karriereende zu Saisonende nach.

Thiem droht Gang durch die Qualifikation

Bereits im Vorjahr hatte Thiem bei den French Open um seinen Platz im Hauptfeld gezittert, nach einigen Absagen rutschte er aber doch noch direkt in den "Main Draw". Dort verlor der ehemalige Weltranglistendritte in Runde eins gegen den Argentinier Pedro Cachin in fünf Sätzen.

Sollt es Thiem in diesem Jahr nicht direkt in den Hauptbewerb schaffen, müsste er den Gang durch die Qualifikation antreten. In dieser würde der Österreicher drei Siege benötigen.

Lesen Sie auch: Karriereende in Sicht - Der Absturz von Dominic Thiem