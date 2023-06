French Open: Swiatek ringt Muchova nieder und verteidigt ihren Titel

Karolina Muchova schnupperte bei den French Open an der Überraschung, letztlich aber verteidigte Iga Swiatek ihren Titel und siegte damit in Roland Garros nach hartem Kampf zum dritten Mal nach 2020 und 2022.

Swiatek schien nach gewonnenem ersten Satz und einem 3:0 im zweiten unaufhaltsam auf der Siegerstraße - doch dann kam Muchova. Der Tschechin gelang gegen die Weltranglistenerste ein tolles Comeback, sie drehte den Spieß um und war im entscheidenden Durchgang sogar im Vorteil. Am Ende setzte sich in Roland Garros aber doch die Weltranglistenerste durch, letzlich mit 6:2, 5:7 und 6:4.

Das Finale startete mit einem Aufschlagspiel der topgesetzten Polin, das gleich die Stärken der beiden Kontrahentinnen veranschaulichte. Muchova stellte in ihrem ersten Grand-Slam-Endspiel ihre Variabilität und technischen Fähigkeiten zwar unter anderem mit zwei Stopps unter Beweis - gegen die druckvollen und präzisen Schläge von Swiatek war aber letztlich kein Kraut gewachsen, was die Weltranglistenerste in der Folge auch sofort zum ersten Break zum 2:0 nutzte.

Swiatek transportiert starken Start zum Satzgewinn

Swiatek hetzte die Tschechin zunächst von Ecke zu Ecke, agierte fast makellos, zwang die zu Beginn nervöse Muchova zu Fehlern und zog auf 3:0 davon. Der bis dahin spektakulärste Ballwechsel ermöglichte der Außenseiterin bei eigenem Aufschlag den ersten Spielgewinn zum 1:3 und nun mit mehr Selbstvertrauen danach den ersten Breakball - doch Swiatek zog im längsten Spiel des ersten Satzes in einem ausgeglicheneren Duell ungeachtet einiger starker Netzattacken ihrer Rivalin den Kopf aus der Schlinge - es stand 4:1.

Das Niveau stieg. Muchova, die insgesamt viereinhalb Stunden mehr Spielzeit in den Beinen hatte, hielt ihr Service gegen die flinke Polin mit Mühe, aber Bravour. Ihr Unterfangen, sich ihr verlorenes Service zurückzuholen, prallte allerdings an Swiatek ab, die in den entscheidenden Momenten einen Tick stärker und sicherer war und in ihren Schlägen wie gewohnt eine gute Länge hatte. Die 22-Jährige gewann den ersten Satz, ohne noch einmal wirklich in Bedrängnis zu geraten, mit ihrem zweiten Break nach 45 Minuten mit 6:2.

Swiatek breakt erneut sofort, doch Muchova dreht den Spieß um

Schnell zog Swiatek im zweiten Satz erneut davon, führte mit 3:0. Doch Muchovas Kämpferherz erwachte, im hochklassigen und teilweise spektakulären zweiten Durchgang spielte die 26-Jährige am Limit, fand mit Mut und erhöhter Risikobereitschaft einen Weg zurück ins Spiel und nutzte nach einem wahren Breakfestival eine Schwächephase ihrer Kontrahentin mit 7:5 zum Satzausgleich.

Muchova im Aufwind, Swiatek kontert und jubelt am Ende doch

Swiatek hatte den Faden verloren und musste beim Start in den entscheidenden Abschnitt gegen die immer selbstbewusstere Tschechin direkt wieder ein Break hinnehmen. Zwei Spiele später egalisierte die Nummer eins der Welt, die gebürtige Warschauerin hatte nun wieder mehr Präzision eingebracht. Doch nicht für lange. Das ausgeglichene Duell mutierte zum Nervenspiel - zunächst mit Vorteilen für Muchova, die zum 4:3 erneut breakte, aber mit einer verbissenen Swiatek, die auf 4:4 stellte, ihr Service zum 5:4 durchbrachte und ihrer Gegnerin dann noch einmal den Aufschlag abnahm - ein Doppelfehler Muchovas besiegelte den Sieg der Polin zum 6:4 im dritten Satz.