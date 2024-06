French Open: Swiatek folgt Gauff ins Halbfinale

Im Halbfinale der French Open kommt es bei den Damen zur Neuauflage des Endspiels von 2022: Coco Gauff fordert die Weltranglistenerste Iga Swiatek, die mit ihrer Kontrahentin erneut kurzen Prozess machte.

Die dreimalige Turniersiegerin aus Polen setzte sich am Dienstag in ihrem Viertelfinalduell gegen Wimbledon-Siegerin Marketa Vondrousova mit 6:0, 6:2 durch. Swiatek, die im Achtelfinale gegen Anastasia Potapova bereits einen "Double Bagel" verteilt hatte (6:0, 6:0), legte einmal mehr einen dominanten Auftritt hin. Vondrousova, die 2019 auch einmal am Bois de Boulogne im Endspiel stand, hatte der Wucht der 23-Jährigen kaum etwas entgegenzusetzen.

Gauff kommt nach Satzrückstand zurück

Zuvor hatte bereits US-Open-Siegerin Gauff aus den USA ihren Job erfolgreich erledigt. Sie gewann 4:6, 6:2, 6:3 gegen die dreimalige Grand-Slam-Finalistin Ons Jabeur aus Tunesien und erreichte zum zweiten Mal das Halbfinale in der französischen Hauptstadt.

"Sie ist eine wirklich harte Gegnerin", sagte Gauff über Jabeur, die zweimal in Wimbledon und einmal in New York im Finale stand: "Ich hatte einen Riesenspaß in dieser Atmosphäre." Jabeur muss damit weiter auf ihren ersten Majortitel warten.

Gauff dagegen peilt ihre zweite Endspiel-Teilnahme in Paris nach 2022 an. Die 20-Jährige kämpfte sich gegen Jabeur mit zunehmender Spielzeit immer besser in die Partie und dominierte im dritten Satz phasenweise mit ihrer Kraft und Präzision.