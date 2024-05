French Open: Kerber schon früh ausgeschieden

Angelique Kerber ist bei den French Open in Paris bereits in der ersten Runde gescheitert. Nach einer Verzögerung wegen Regens unterlag die 36 Jahre alte Kielerin am Dienstag der Niederländerin Arantxa Rus 4:6, 3:6.

Ihre Reise bei den French Open ist früh vorbei: Angelique Kerber. IMAGO/GEPA pictures